Chubut: una quema ilegal desató un incendio de pastizales

Un incendio de pastizales se desató este lunes por la tarde en la Ruta Provincial 7, en inmediaciones de la Laguna Negra, en la provincia de Chubut.

Esto se dio luego de que personas desconocidas realizaran una quema ilegal para limpiar un canal de agua, práctica que está expresamente prohibida en todo el ejido de Rawson según la Ordenanza Municipal N.° 8482.

El hecho fue detectado cerca de las 15:30, cuando personal policial advirtió la situación y dio aviso a los bomberos voluntarios, quienes se despacharon tres unidades con un total de 12 efectivos al mando del Oficial Inspector Jorge Muñoz, segundo jefe del cuerpo activo.

Asimismo, durante dos horas y media los bomberos trabajaron de manera intensa hasta lograr controlar y extinguir las llamas que avanzaban rápidamente sobre la vegetación seca.

Según Diario Jornada, no se reportaron heridos ni daños materiales, aunque el fuego arrasó con una importante extensión de pastizales.

Finalmente, las autoridades recordaron que las quemas de limpieza de terrenos están prohibidas y remarcaron la importancia de denunciar a quienes las realicen, ya que representan un grave riesgo ambiental y de seguridad para la comunidad.