Cayó un avión en el festival aéreo de Bell Ville: habría dos muertos

Un avión que se encontraba haciendo acrobacias en el festival aéreo de Bell Ville cayó en un fuerte accidente.

La caída de la aeronave habría dejado un saldo de dos fallecidos.

El avión se encontraba haciendo acrobacias en el evento desarrollado este fin de semana en el Aero Club.

El Festival Aéreo de Bell Ville contó con la participación de aeronaves de distintas localidades cordobesas y de otras provincias argentinas.

Información en desarrollo