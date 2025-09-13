Cayó un avión en el festival aéreo de Bell Ville: habría dos muertos
La aeronave se encontraba haciendo acrobacias en el evento desarrollado en el Aero Club.
13/09/2025 | 18:30Redacción Cadena 3
FOTO: Accidente aéreo en Bell Ville.
Un avión que se encontraba haciendo acrobacias en el festival aéreo de Bell Ville cayó en un fuerte accidente.
La caída de la aeronave habría dejado un saldo de dos fallecidos.
El avión se encontraba haciendo acrobacias en el evento desarrollado este fin de semana en el Aero Club.
El Festival Aéreo de Bell Ville contó con la participación de aeronaves de distintas localidades cordobesas y de otras provincias argentinas.
Información en desarrollo
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el festival aéreo? Un avión que realizaba acrobacias sufrió un accidente.
¿Quiénes fueron las víctimas? El accidente dejó un saldo de dos fallecidos.
¿Cuándo sucedió el accidente? El incidente ocurrió este fin de semana durante el festival.
¿Dónde tuvo lugar el evento? El evento se desarrolló en el Aero Club de Bell Ville.
¿Por qué se llevó a cabo el festival? El Festival Aéreo de Bell Ville reunió aeronaves de distintas localidades y provincias argentinas.