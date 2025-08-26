FOTO: Caso Melmann: se conocerá la decisión sobre libertades condicionales en una semana

La decisión por las apelaciones de las libertades condicionales solicitadas por dos policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada el 4 de febrero de 2001, se conocerá en el transcurso de siete días.

La audiencia virtual se realizó este martes en la Sala N°1 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, según informó la familia de la víctima a través de un comunicado enviado a la agencia Noticias Argentinas.

Oscar Echenique y Ricardo Anselmini son dos de los cuatro uniformados bonaerenses que fueron condenados a prisión perpetua por raptar, torturar, violar y matar a la damnificada hace 24 años en la ciudad balnearia de Miramar.

Ambos femicidas solicitaron acceder al beneficio de la libertad anticipada, pero el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata denegó el pedido y la letrada Patricia Perelló apeló la medida.

“No los liberen”, exigieron Gustavo Melmann y Laura Calampuca, padres de Natalia, en el escrito difundido, a la vez que señalaron: “Por amor seguiremos luchando, el Estado es responsable”.

A su vez, este jueves 28 de agosto se realizarán las extracciones de sangre a Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, oficiales que deberán concurrir con su DNI a la Asesoría Pericial de Mar del Plata.

El análisis forense comparará los ADN con el rastro genético en el cuerpo de la adolescente y busca determinar la identidad del quinto asesino.

El femicidio

Natalia Melmann fue encontrada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Anselmini, Ricardo Suárez y Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.