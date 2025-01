Cadena 3 presenta "Yendo", un nuevo programa del Turco Genesir, en YouTube

Este jueves Cadena 3 estrena "Yendo", un nuevo programa original exclusivo para su canal de YouTube. Con la conducción de Fernando Genesir, el ciclo recorrerá distintos lugares del país con un enfoque fresco y distinto para conocer historias y entrevistar a personas que han dejado su huella en la sociedad.

“A mí me gusta mucho la calle, eso no es ninguna novedad. Siempre me gustó la calle, y 'Yendo' es el nombre de esto que pensamos para conocer lugares con una mirada especial. Un enfoque distinto para conocer lugares y entrevistar gente, ese es el concepto de 'Yendo’”, afirmó Genesir sobre el programa.

En el primer capítulo, el ciclo llevará a los espectadores a pueblos del interior de Córdoba, donde sus habitantes afirman que se vive mejor que en Europa. El programa presenta 5 historias de argentinos que eligieron la tranquilidad del campo como estilo de vida, mostrando una perspectiva diferente sobre la vida rural.

"Yendo" se emitirá todos los jueves a las 20h a través del canal de YouTube de Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/