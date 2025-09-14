FOTO: Buscan establecer por Ley el Día Nacional de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer

Con el aumento de la expectativa de vida las enfermedades crónicas están siendo más frecuentes y la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y también en la Argentina y aplica tanto para varones como para mujeres.

Así lo indicó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la Dra. Lucía Kazelian (M.N. 78.379), médica cardióloga, directora del Área Corazón y Mujer "Dra. Liliana Grinfeld" de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA).

"Sin embargo, las mujeres, cuando se las consulta, y eso lo vimos a través de distintas encuestas que hicimos en el Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, lo que responden es que las mujeres se enferman y se mueren de cáncer, pero esta es una percepción ya que la realidad muestra que se enferman y se mueren de enfermedad cardiovascular", señaló.

La Dra. Kazelian expresó luego: "El Área Corazón y Mujer este año cumple 20 años y estamos trabajando desde que se fundó tanto la población médica enseñando y haciendo hincapié en toda la patología cardiovascular de la mujer y también a nivel de la comunidad explicándoles que ellas todos los años deben hacerse el control cardiovascular".

"Esto no quiere decir que debe empezar en la edad adulta o después de la menopausia, esto tiene que comenzar desde edad temprana porque pueden evitarse complicaciones durante el embarazo porque además, detectar los factores de riesgo y tratarlos, hacen que no aparezcan enfermedades cardiovasculares", aseveró.

La médica dijo además: "A medida que pasan los años vemos que está el mito de que la mujer se muere por cáncer de mama y, una de las cosas que estamos notando, es que es necesario concientizar. Por eso es que estamos intentando tener la Ley de Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer".

"Es un proyecto que ya tenemos en el Senado y lo que estamos logrando es que, a medida que fue pasando, este último año, en nueve provincias se declaró el 9 de octubre como Día Provincial de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Tenemos a La Pampa, Chaco, Misiones, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta y ahora se agregó la Ciudad de Buenos Aires", dijo.

Asimismo, agregó: "Esto es para concientizar, hacer actividades durante ese día y que todo tanto la población masculina como la femenina sepan que las enfermedades cardiovasculares afectan también a las mujeres y pueden llevarla a la muerte, tanto las que son a nivel del corazón como del cerebro, el infarto y el accidente cerebrovascular. Muchas veces esto deja discapacidad que también es una complicación para la persona que la está padeciendo".

"Elegimos el 9 de octubre porque es el día que se funda el Área Corazón y Mujer en 2005 en el contexto del Cingreso Nacional de Cardiología y además en esa fecha fue la primera angioplastia que se hizo en Argentina y que la hizo la Dra. Liliana Grinfeld, que fue la líder y creadora del área", culminó.