FOTO: Buscan a una adolescente de 16 años en Córdoba

Una adolescente de 16 años se encuentra desaparecida desde el sábado 23 de agosto en la ciudad de Córdoba y la Justicia investiga su paradero.

Según informó el Ministerio Público Fiscal cordobés, se trata de Candelaria del Valle González Fonseca, quien fue vista por última vez el fin de semana cuando se retiró de su domicilio en el barrio Patricios.

“Mide 1.47 metros de altura, de contextura robusta, tez trigueña, ojos marrones, pelo de color rojo teñido, con un tatuaje que dice ‘daiana’ en letra cursiva en su antebrazo izquierdo, el ojo de un búho, un tatuaje de un león en la pierna izquierda y un piercing en el labio”, detalla el anuncio.

Candelaria vestía una campera inflable azul marino, una remera manga corta de color verde con rayas negras, un pantalón cargo negro y zapatillas de color blancas el día que se fue de su casa.

A su vez, aquellas personas que deseen aportar certeros acerca del paradero pueden concurrir a la Unidad Judicial 12, llamar a 351-5642877 o dirigirse a la calle José Villegas 2100 de Patricios, ciudad de Córdoba.