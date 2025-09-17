En vivo

Sociedad

Buscan a Lourdes, la nena de 5 años desaparecida en San Rafael, Mendoza

Se trata de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón. Fue retirada del colegio por un pariente en el distrito Villa 25 de Mayo. Mide un metro y tiene pelo largo.

17/09/2025 | 16:12Redacción Cadena 3

FOTO: Buscan a Lourdes, la nena de 5 años desaparecida en San Rafael, Mendoza

Una menor de 5 años desapareció este martes en el departamento santafesino de San Rafael luego de que un familiar la retirara de una escuela.

Conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal provincial le envió a la agencia Noticias Argentinas, Lourdes Milagros Gómez Leguizamón fue vista por última vez a las 16:30 de ayer cuando un pariente la buscó en el colegio Alfredo R. Bufano en el distrito Villa 25 de Mayo.

La niña vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado de “labubu” y zapatillas rosadas.

Además, mide un metro estatura, su tez es trigueña y tiene pelo castaño oscuro, largo hasta la cintura, mientras que sus ojos son marrones y en la nuca posee un lunar de nacimiento.

La Oficina Fiscal Nº1 de San Rafael solicitó a los habitantes a que aporten datos certeros al 911 para dar con el paradero de Lourdes.

Lectura rápida

¿Quién desapareció?
Lourdes Milagros Gómez Leguizamón, una niña de 5 años.

¿Cuándo fue vista por última vez?
El martes a las 16:30, cuando un familiar la retiró de la escuela.

¿Dónde ocurrió la desaparición?
En el departamento de San Rafael, Mendoza, en el distrito Villa 25 de Mayo.

¿Cómo vestía Lourdes?
Lourdes llevaba una remera rosada, pantalón de jean y zapatillas rosadas.

¿Qué se pide a la comunidad?
La Oficina Fiscal solicitó que aporten datos certeros al 911 para dar con su paradero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

