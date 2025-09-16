Bullrich lideró simulación de antidisturbios y presentó nuevo equipamiento federal

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una simulación de prácticas antidisturbios en el marco de la entrega de un plan de equipamiento destinado a las Fuerzas Federales y sostuvo que la política de Estado implica "cero improvisación", sino "cien por ciento compromiso con los argentinos".

Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la titular de la cartera anunció una inversión de 4,2 millones de dólares y 8.800 millones de pesos en infraestructura y tecnología, que consiste en el otorgamiento de 69 drones, motocicletas y 13 rodados para trasladar presos.

Bullrich afirmó que el Gobierno compró unos 3.375 chalecos balísticos bajo ropa, 4.050 escopetas calibre 12/70, 81 motos de alta cilindrada y equipamiento táctico y de protección.

“Con firmeza, decisión y gestión probada estamos llevando adelante acciones concretas que marcan un antes y un después: cero improvisación, cien por ciento compromiso con los argentinos”, indicó la candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, añadió que se trata de “seguridad real, no discursos” y dijo que la sociedad dejará de sentir “indignación".

De acuerdo al relato de la ministra, “hoy los argentinos se van a sentir más seguros porque las fuerzas federales van a estar más modernizadas y con equipamiento importante y de última generación para cuidarlos del desborde, del desorden y de las organizaciones criminales”.