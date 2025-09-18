FOTO: Brutal pelea en el boliche Ink de Palermo dejó dos heridos y cinco demorados

Varios testigos de la brutal pelea en el boliche Ink en Palermo, que dejó dos heridos de arma blanca y cinco demorados, registraron el momento en el que se desató la batalla campal en la vía pública.

Según las primeras informaciones a las que accedió la agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió cerca de las 5.30 de la mañana en la puerta del boliche INK, ubicado en la calle Niceto Vega al 5600, luego de un altercado dentro del local.

Conforme a lo manifestado por personal de seguridad, que fueron quienes señalaron a los responsables, la pelea se originó cuando un grupo intentó robar una cadenita a uno de los asistentes.

En las imágenes captadas por los celulares de los testigos, se observa a un grupo de hombres peleándose a piñas y patadas entre los autos estacionados sobre la avenida.

Fue allí cuando dos jóvenes, de 19 años, resultaron lesionados y debieron ser trasladados por el SAME hacia el Hospital Fernández. Se confirmó que uno sufrió escoriaciones en el rostro y el otro una cortadura en la mano.