FOTO: Brutal crimen en Jujuy: 9 años de cárcel para “Coquí” por matar a patadas a un hombre en situación de calle

Rodrigo Nicolás Estrada fue condenado a 9 años de prisión efectiva por asesinar a Sergio David Gallo, un hombre en situación de calle, en el barrio El Chingo de San Salvador de Jujuy en abril de 2025.

Según el portal el Tribuno de Jujuy, la sentencia fue dictada por el Tribunal de Juicio de la Oficina de Gestión Judicial, integrado por los jueces Natalia Fabiana Segovia, Luciano Yapura y Martín de Athayde Moncorvo.

El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de abril, cuando Estrada, alias “Coquí”, atacó a Gallo con puños y patadas mientras lo amenazaba de muerte, además, la víctima presentó múltiples hematomas que provocaron su fallecimiento en el Hospital Pablo Soria.

Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo del fiscal Aldo Lozano, mientras que la defensa técnica de Estrada fue ejercida por el abogado Raúl Delgado.

Además de la pena privativa de libertad, el condenado deberá hacerse cargo de los costos del proceso a favor del Ministerio Público de la Acusación.

Los fundamentos completos de la sentencia serán publicados próximamente a través del Sistema Integral de Gestión Judicial, momento a partir del cual las partes podrán presentar apelación ante una instancia superior.