FOTO: Brutal ataque a un árbitro en Mendoza: fue golpeado por los futbolistas.

Un grave episodio de violencia empañó la final de la Liga de Fútbol de Mendoza disputada en Tunuyán el pasado fin de semana, cuando jugadores del club Sarmiento atacaron a golpes a la terna arbitral. El hecho dejó como saldo a uno de los jueces hospitalizado con politraumatismos y generó conmoción en el ámbito deportivo local.

El incidente ocurrió en la cancha de Unión Escorihuela, a poco más de 20 minutos del final del encuentro, cuando Fernández Álvarez vencía 3 a 0 a Sarmiento. Una determinación arbitral desencadenó la furia de varios futbolistas, que se abalanzaron sobre los tres jueces: Cristian Arrieta, Manuel Beltrán y Enrique Arrieta.

/Inicio Código Embebido/

Pelea y golpiza a un árbitro durante un partido en Tunuyán pic.twitter.com/W5ARUIgYzX — Mendoza Post (@MendozaPost) August 12, 2025

/Fin Código Embebido/

La agresión fue violenta, con golpes de puño y patadas dirigidos a los árbitros. Enrique Arrieta sufrió heridas de consideración y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli, donde quedó internado para su recuperación.

La magnitud del hecho obligó incluso al presidente de la Liga de Fútbol de Tunuyán, Alberto Estrella, a buscar refugio en una vivienda cercana, luego de que también intentaran agredirlo los mismos jugadores. “Es una pena que la final de nuestro fútbol termine así”, lamentó Estrella en diálogo con el medio local Cuco Digital, señalando que el ataque fue iniciado directamente por los integrantes del plantel de Sarmiento.

El caso ya está en manos del Tribunal de Penas, que deberá determinar las sanciones correspondientes. Desde la liga expresaron su preocupación por la escalada de violencia en el fútbol local y pidieron medidas ejemplificadoras para evitar que hechos de esta magnitud se repitan.