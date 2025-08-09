FOTO: Bomberos "enfriaron" el basural que provocó el olor nauseabundo en Córdoba.

Bomberos de la Ciudad de Córdoba intervinieron en un basural a cielo abierto para enfriar dos puntos calientes que amenazaban con desatar nuevos incendios.

El procedimiento, realizado este sábado por la tarde en la calle Pública del barrio Costa Canal, pone fin temporal a un problema que ha generado malestar en varios sectores de la ciudad, incluido el fuerte olor nauseabundo que invadió barrios el pasado martes 5 de agosto.

Solicitado por la Fiscalía del Distrito 3, Turno 7, a cargo del Dr. Raúl Garzón, el operativo involucró la refrigeración de dos focos subterráneos, cada uno de aproximadamente 50 metros cúbicos.

Los bomberos trabajaron en conjunto con maquinaria municipal: una retroexcavadora y un camión cisterna del área de Higiene Urbana, logrando contener el fuego bajo tierra y eliminando cualquier riesgo de propagación.

Este basural, conocido por sus condiciones precarias, ha sido señalado como el origen del hedor intenso que afectó a múltiples barrios cordobeses a inicios de esta semana.

