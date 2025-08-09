En vivo

Sociedad

Bomberos "enfriaron" el basural que provocó el olor nauseabundo en Córdoba

Fue solicitado por el fiscal Raúl Garzón. El operativo involucró la refrigeración de dos focos subterráneos, cada uno de aproximadamente 50 metros cúbicos. 

09/08/2025 | 19:29Redacción Cadena 3

FOTO: Bomberos "enfriaron" el basural que provocó el olor nauseabundo en Córdoba.

Bomberos de la Ciudad de Córdoba intervinieron en un basural a cielo abierto para enfriar dos puntos calientes que amenazaban con desatar nuevos incendios. 

El procedimiento, realizado este sábado por la tarde en la calle Pública del barrio Costa Canal, pone fin temporal a un problema que ha generado malestar en varios sectores de la ciudad, incluido el fuerte olor nauseabundo que invadió barrios el pasado martes 5 de agosto.

Solicitado por la Fiscalía del Distrito 3, Turno 7, a cargo del Dr. Raúl Garzón, el operativo involucró la refrigeración de dos focos subterráneos, cada uno de aproximadamente 50 metros cúbicos. 

Los bomberos trabajaron en conjunto con maquinaria municipal: una retroexcavadora y un camión cisterna del área de Higiene Urbana, logrando contener el fuego bajo tierra y eliminando cualquier riesgo de propagación.

Este basural, conocido por sus condiciones precarias, ha sido señalado como el origen del hedor intenso que afectó a múltiples barrios cordobeses a inicios de esta semana. 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Bomberos intervinieron en un basural a cielo abierto para enfriar puntos calientes que amenazaban con incendios.

¿Quién solicitó la intervención? La intervención fue solicitada por la Fiscalía del Distrito 3, Turno 7, a cargo del Dr. Raúl Garzón.

¿Cuándo se realizó el procedimiento? El procedimiento se realizó este sábado por la tarde.

¿Dónde se llevó a cabo la operación? La operación se llevó a cabo en la calle Pública del barrio Costa Canal.

¿Por qué fue necesario el operativo? Fue necesario para contener el fuego bajo tierra y eliminar el riesgo de propagación del incendio.

