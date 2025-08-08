En vivo

Radioinforme 3

Cerraron el basural de donde provenía el olor nauseabundo en Córdoba

La Justicia dispuso allanamientos y monitoreo con drones para investigar el origen del mal olor que afectó a la ciudad en los últimos días.

08/08/2025 | 07:49Redacción Cadena 3

FOTO: Cerraron el basural de donde provenía el olor nauseabundo en Córdoba. (Municipalidad)

  1.

    Audio. Córdoba investiga origen de fuerte olor tras acciones en basural a cielo abierto

    Cadena 3

    Episodios

La Municipalidad de Córdoba investiga el origen de un fuerte mal olor que azotó a gran parte de la ciudad en los últimos días. Este fenómeno estaría vinculado a un basural a cielo abierto ubicado detrás del aeropuerto, colindante al canal Maestro Norte.

Según informaron las autoridades, en el lugar se detectaron elementos en combustión que generaban un olor que se dispersaba por el viento norte. En el sitio, el fiscal Raúl Garzón dispuso el cierre de ambos ingresos al predio por un kilómetro, con la presencia de efectivos policiales.

Garzón también ordenó allanamientos como parte de la investigación para determinar el origen del mal olor. En una medida innovadora, se realizarán sobrevuelo de drones en la zona y diferentes sectores de la ciudad para monitorear los basurales a cielo abierto.

"La intención es realizar relevamientos de los basurales a cielo abierto en toda la ciudad de Córdoba y direccionar acciones para evitar que pase lo que ocurrió acá", manifestó el fiscal, destacando el objetivo de prevenir futuras situaciones similares.

Adicionalmente, se tomarán muestras del sector que serán analizadas por la Universidad Tecnológica Nacional para identificar la causa exacta del mal olor que afectó a la ciudad durante varios días.

Informe de Lucía González.

