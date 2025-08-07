Olor nauseabundo: advierten por numerosos basurales a cielo abierto en Córdoba

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación sobre basurales a cielo abierto en la ciudad de Córdoba, detalló los avances en la causa iniciada a partir de denuncias de la Municipalidad.

Garzón explicó que la fiscalía está trabajando en el análisis del impacto ambiental de los desechos acumulados en varios predios, con especial atención en los más grandes. "Hay una denuncia por numerosos basurales detectados por la Municipalidad de Córdoba, que está trabajando en ellos. La fiscalía dispuso medidas con algunos de los más grandes, lo que implica un análisis del impacto ambiental que pueden estar generando estos desechos, que muchas veces se queman", afirmó el fiscal a Cadena 3.

Para ello, se dio intervención a un área especializada de la Universidad Tecnológica, contratada para evaluar las sustancias presentes y su potencial impacto en el ambiente y la salud pública.

El fiscal destacó que la investigación busca identificar el daño ambiental, los propietarios de los predios y a quienes arrojan los residuos. "Podemos hablar de quienes contratan el manejo de la basura o la arrojan, desde fábricas o cualquier origen. Todo es motivo de investigación", señaló.

Respecto a la responsabilidad de los propietarios de los terrenos, Garzón explicó: "Si alguien arroja basura en un predio privado, podría incurrir en alguna figura delictiva. Primero necesitamos determinar si hay un efecto tóxico o un impacto ambiental. Esto podría llevar a figuras específicas relacionadas con el ambiente y la salud pública, o incluso a la figura de daño, pero depende de cada caso".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre un predio específico cercano al aeropuerto, mencionado por su riesgo particular, Garzón indicó que "requiere allanamiento e intervención de personal del área científica para elaborar un informe sobre lo que existe allí". Aseguró que la investigación se ampliará para abordar este caso dentro de los hechos denunciados. "Inmediatamente avanzaremos en esa investigación", afirmó.

Consultado sobre qué se hace con basurales no denunciados formalmente, el fiscal aclaró que ya se está trabajando en varios casos. "Antes de movilizar la basura, hay que establecer qué grado de afectación al ambiente y a la salud tiene. Por eso se hacen informes con especialistas de la Universidad Tecnológica, que marcan la derivación del tratamiento de los residuos”, explicó. En caso de detectarse residuos peligrosos o patógenos, se requiere un manejo específico según lo indicado por los expertos.

Garzón también se refirió a los plazos para obtener resultados. "Normalmente lleva un tiempo, pero se trabajará en la individualización del núcleo donde se origina el problema y en el relevamiento para evitar, por ejemplo, quemas que generan sustancias tóxicas. Los análisis son precisos, no puedo decir que se resolverá en un día", indicó.

Finalmente, sobre las posibles imputaciones, el fiscal señaló que dependerán del impacto identificado. "Podemos ir desde un daño liso y llano a una propiedad privada por arrojar elementos comunes y no contaminantes, hasta figuras específicas de violación a las leyes de protección del medioambiente y la salud pública, según los resultados de lo que se encuentre", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.