Detectaron el origen del olor nauseabundo en Córdoba: un incendio en un basural
Eduardo Sarría, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Cambio Climático de la Municipalidad, indicó a Cadena 3 que se trataría de un rejunte de basura clandestino.
07/08/2025 | 06:35Redacción Cadena 3
Un fuerte hedor volvió a invadir la ciudad de Córdoba, generando malestar entre los vecinos de diversos barrios que reportaron su presencia.
Eduardo Sarría, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Cambio Climático de la Municipalidad, confirmó a Cadena 3 que se trata de un incendio en un basural clandestino.
El predio está ubicado sobre el Canal Maestro Norte, entre la Autovía Córdoba-Juárez Celman y la avenida La Voz del Interior.
“El martes, a través de información que recibíamos de Defensa Civil, el viento venía corriendo en dirección norte-este, por lo tanto, claramente explica por qué se sentía el olor en otro sector de la ciudad”, explicó Sarría.
Inspectores del Instituto de Protección Animal y Ambiental han estado trabajando en el terreno, inicialmente evaluando la posibilidad de que una industria fuera la causa del problema. Sin embargo, se ha identificado el basural como el origen del mal olor.
“Se han tomado muestras, no solo del aire, sino también del sólido que se estaba quemando”, indicó el director.
El fenómeno afectó zonas como la avenida La Voz del Interior, avenida Japón, la Circunvalación a la altura de la Autopista Rosario-Córdoba y la zona céntrica.
