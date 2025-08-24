Bomberos controlaron un incendio en el edificio del Boletín Oficial de Córdoba

FOTO: Incendio en un deposito del Boletín oficial.

Un incendio tuvo lugar en las oficinas del Boletín Oficial de Córdoba ubicado en calle Santa Rosa al 730.

En el lugar trabajaron personal policial junto a efectivos de la Dirección Bomberos que lograron contener el fuego.

El incendio se desarrolló en un depósito de aproximadamente 30 metros cuadrados.

El fuego consumió principalmente hojas, material de librería y algunas impresoras.

El incendio fue controlado y no había riesgo de propagación a otros ambientes del edificio, según indicó el Subcomisario Emiliano Delgado.