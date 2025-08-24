En vivo

Sociedad

Bomberos controlaron un incendio en el edificio del Boletín Oficial de Córdoba

El hecho ocurrió en la tarde de este domingo. En el lugar trabajaron personal policial junto a efectivos de la Dirección Bomberos. Fue en un deposito que contenía en mayor medida hojas. 

24/08/2025 | 17:02Redacción Cadena 3

FOTO: Incendio en un deposito del Boletín oficial.

  1. Audio. Controlaron un incendio en el edificio del Boletín Oficial de Córdoba

    Tarde y Media

    Episodios

Un incendio tuvo lugar en  las oficinas del Boletín Oficial de Córdoba ubicado en calle Santa Rosa al 730.

En el lugar trabajaron personal policial junto a efectivos de la Dirección Bomberos que lograron contener el fuego. 

El incendio se desarrolló en un depósito de aproximadamente 30 metros cuadrados.

El fuego consumió principalmente hojas, material de librería y algunas impresoras

El incendio fue controlado y no había riesgo de propagación a otros ambientes del edificio, según indicó el Subcomisario Emiliano Delgado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se desarrolló un incendio en las Oficinas del Boletín Oficial de Córdoba.

¿Quiénes trabajaron en el lugar? Personal policial junto a efectivos de la Dirección Bomberos.

¿Cuándo se produjo el incendio? La nota no especifica la fecha del incidente.

¿Dónde se localizó el incendio? En las Oficinas del Boletín Oficial de Córdoba, en calle Santa Rosa al 730.

¿Cómo fue controlado el fuego? El fuego fue controlado por los bomberos y no había riesgo de propagación a otros ambientes.

¿Por qué se originó el incendio? La nota no especifica la causa del incendio.

