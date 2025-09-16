FOTO: Batman festeja la Primavera con todo en Villa Crespo e invita a lookeados como él

El Día de la Primavera es el próximo domingo y, además de los tradicionales picnics, se anuncian festejos originales, como el que los fanáticos de Batman y de la cultura pop realizarán en Mercat Villa Crespo (Thames 747, CABA), con entrada libre y gratuita.

El escenario es el mismo en que se lleva a cabo la juntada de Spider-Mans más grande de Argentina, para rendirle homenaje a unos de los personajes más icónicos y más amados del universo Marvel.

En vistas de que el pronóstico del tiempo para el fin de semana en Buenos Aires cambió en las últimas horas y, si bien las lluvias se concentrarían el sábado, se espera un domingo 21 de septiembre muy nublado, frío y ventoso, condiciones poco ideales para los festejos al aire libre, la opción del Batman Day cobra mayor relevancia, como alternativa.

Aunque no se trata de una celebración estudiantil o de amigos sino de una coincidencia de fechas, el Batman Day que se llevará a cabo ofrece una fiesta doble con concursos de cosplayers, trivias, música en vivo, premios y muchas sorpresas.

Como todos los años, el tercer sábado de cada septiembre este evento se celebra en todo el mundo, como una manera de homenajear a uno de los superhéroes más populares que nació del cómic, que conquistó todas las pantallas.

En esta oportunidad, Mercat Villa Crespo lo juntó al Día de la Primavera para pasar un domingo muy especial.

Los primeros lookeados

Las primeras 50 personas que lleguen lookeadas de Batman o su personaje favorito serán agasajadas con un plato de comida sorpresa de una de las propuestas gastronómicas.

Y, los siguientes 50, podrán acceder a descuentos especiales de 2x1.

Habrá asimismo trivias con regalos especiales para los ganadores, concursos de cosplayers, bandas con música de los años 60 y merchandising temático para los fans de los superhéroes.

El programa de actividades incluye:

Concurso de Cosplayers con premios especiales.

Trivias temáticas para poner a prueba tus conocimientos del universo DC.

Música en vivo con hits de los años 60, un guiño a la icónica serie de Batman.

Merchandising exclusivo para coleccionistas y amantes de los superhéroes.

Maquillaje y foto cabina para retratar un domingo primaveral muy especial.