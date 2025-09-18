FOTO: Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes apuñalados

Una batalla campal se inició este jueves a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo, que dejó un saldo de dos jóvenes apuñalados.

Un joven de 18 años resultó con una herida en el rostro y otro de 25 años con heridas durante un enfrentamiento en la puerta del boliche Ink, ubicado en Niceto Vega y Bonpland. Ambos fueron trasladados al Hospital Fernández.

Noticia en desarrollo…