Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes apuñalados
Hay dos heridos con arma blanca a en Niceto Vega y Bonpland.
18/09/2025 | Redacción Cadena 3
FOTO: Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes apuñalados
Una batalla campal se inició este jueves a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo, que dejó un saldo de dos jóvenes apuñalados.
Un joven de 18 años resultó con una herida en el rostro y otro de 25 años con heridas durante un enfrentamiento en la puerta del boliche Ink, ubicado en Niceto Vega y Bonpland. Ambos fueron trasladados al Hospital Fernández.
Noticia en desarrollo…
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una pelea a la salida de un boliche resultó en dos jóvenes heridos por arma blanca.
¿Quiénes son los heridos? Un joven de 18 años y otro de 25 años.
¿Cuándo sucedió? Este jueves.
¿Dónde tuvo lugar? En la puerta del boliche Ink, en Palermo.
¿Cómo fueron heridos? Durante un enfrentamiento.
[Fuente: Noticias Argentinas]