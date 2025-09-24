FOTO: Bahía Blanca: piden juicio para un hombre acusado de detonar un explosivo frente a un local de La Cámpora

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez solicitó la elevación a juicio de la causa contra Pablo Antonio Ceferino Dahua, de 49 años, acusado de detonar un artefacto explosivo frente al local partidario de La Cámpora en Bahía Blanca durante la madrugada del 25 de mayo de 2021.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, el hombre también deberá responder por los delitos de fabricación y tenencia de materiales explosivos y por integrar una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza y cometer actos discriminatorios.

El ataque ocurrió en el Ateneo Néstor Kirchner, ubicado en Beruti 184, donde la explosión provocó daños en el local y en comercios cercanos.

Testigos relataron que tras la detonación vieron a dos encapuchados huir en un vehículo gris, mientras que en la zona se hallaron panfletos discriminatorios.

Con el avance de la pesquisa, Dahua fue identificado como uno de los implicados. En septiembre de 2024 se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a él, donde se secuestraron armas largas, artefactos caseros compatibles con explosivos, materiales electrónicos y folletería con afinidad ideológica al nazismo.

Según la fiscalía, el acusado cumplía un rol de liderazgo en la agrupación ultraderechista Nueva Soberanía y tenía militancia activa en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en organizaciones de derechos humanos y de izquierda, lo que, según los investigadores, utilizaba como fachada.

Luego, el 24 de octubre de 2024, la jueza federal María Gabriela Marrón procesó a Dahua, le dictó prisión preventiva y trabó un embargo por 20 millones de pesos.

Finalmente, 15 de septiembre de este año, el fiscal Martínez consideró cerrada la instrucción y pidió la elevación a juicio por los delitos de explosión con peligro común agravada, fabricación y tenencia de materiales explosivos en dos oportunidades, asociación ilícita y actos discriminatorios, previstos en los artículos 186, 189 bis, 213 bis, 54 y 55 del Código Penal.