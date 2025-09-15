FOTO: Bahía Blanca: apuñaló a un joven que intentó defender a su suegra y a su bebé

Un hombre de 41 años fue detenido por la policía acusado de haber ingresado a la vivienda de su ex pareja, de 38, a quien golpeó mientras tenía en brazos a su hijo de 11 meses, y de haberle provocado distintos cortes con un cuchillo en el rostro de su yerno de 19 años en Bahía Blanca.

El hecho ocurrió este fin de semana cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre una confrontación en el interior de una vivienda ubicada en la calle Borghino 3800 del barrio de Villa Harding Green, ubicado en las afueras de dicha ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

Una vez en el lugar personal policial halló a una mujer de 38 años quien se encontraba con su hijo de 11 meses en brazos quien les había indicado que previamente su ex pareja la habría golpeado en el rostro y en el cuello por lo que su yerno se había interpuesto para parar la situación.

Un vocero consultado por la agencia Noticias Argentinas dijo que fue así que el hombre, identificado luego como Juan Francisco Igor Fica, de 41 años, tomó un cuchillo y le propinó cortes en el rostro al yerno de la mujer de 19 años de edad.

Tras la agresión el hombre se dio a la fuga a pie, en tanto la mujer debió ser asistida en el lugar, mientras que el joven debió ser trasladado a un centro asistencial para recibir las primeras curaciones.

En el marco de un operativo llevado a cabo por el lugar a los pocos minutos el personal policial procedió a demorar al hombre en las calles San José y Gambaretes, para posteriormente trasladarlo a una sede policial en la causa caratulada como "lesiones leves".