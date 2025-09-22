FOTO: Audiencia clave en la etapa preliminar antes del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La etapa preliminar previo al inicio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tiene hoy una audiencia clave donde se tratan más de quince impugnaciones presentadas por las defensas de los acusados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

Este lunes la jueza Dolly Fernández será la responsable de resolver las diversas impugnaciones, las cuales fueron expuestas por los abogados de los siete imputados, confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Esta audiencia se desarrolla en el marco de las últimas jornadas preliminares, las cuales finalizarían el próximo 26 de septiembre, para luego dar inicio, entre fines de octubre y principios de noviembre, al juicio por jurados.

Según se detalló, algunas de las impugnaciones están asociadas a objeciones de peritos y hasta pedidos de rechazo de pruebas dadas a conocer por el equipo fiscal.

Se espera que luego de esta audiencia sea momento de que las defensas presenten sus testigos, pruebas y teorías del caso que conmovió al país en junio de 2023.

En agosto el Poder Judicial de la provincia del Chaco fijó el inicio del debate por jurados. Se dispuso la fecha y la hora de realización para los días 28; 29 y 30 de octubre; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre del 2025 a las 7:00.

En este caso que generó una ruptura política y social en Chaco serán juzgados César Sena acusado de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, por ser partícipes primarios.

Acerca de los otros cuatro imputados, González, Reinoso, Obregón y Melgarejo llegarán acusados de encubrimiento agravado.