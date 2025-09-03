FOTO: Atrapan a 'Dino' con un revólver tras un robo en Banda del Río Salí

En la tarde del martes, los efectivos de la Comisaría de Lastenia, en conjunto con los vigías de Banda del Río Salí, aprehendieron a un joven de 27 años, apodado “Dino”, quien cuenta con antecedentes judiciales y minutos antes había robado una billetera a una persona en la vía pública. Además, secuestraron un revólver y un cartucho que tenía en su poder.

Desde la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la I Nominación avalaron el arresto del joven y los secuestros. Además, dispusieron que los elementos recuperados sean entregados a la víctima.

El accionar policial fue supervisado por el jefe de la Unidad Regional Este, Comisario General Carlos Ruiz.