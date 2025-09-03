En vivo

Sociedad

Atrapan a 'Dino' con un revólver tras un robo en Banda del Río Salí

El arma fue secuestrada por personal policial. Se encontraba en poder de un joven de 27 años que robó una billetera a una persona en la vía pública.

03/09/2025 | 16:29Redacción Cadena 3

FOTO: Atrapan a 'Dino' con un revólver tras un robo en Banda del Río Salí

En la tarde del martes, los efectivos de la Comisaría de Lastenia, en conjunto con los vigías de Banda del Río Salí, aprehendieron a un joven de 27 años, apodado “Dino”, quien cuenta con antecedentes judiciales y minutos antes había robado una billetera a una persona en la vía pública. Además, secuestraron un revólver y un cartucho que tenía en su poder.

Desde la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la I Nominación avalaron el arresto del joven y los secuestros. Además, dispusieron que los elementos recuperados sean entregados a la víctima.

El accionar policial fue supervisado por el jefe de la Unidad Regional Este, Comisario General Carlos Ruiz.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Aprehendieron a un joven apodado “Dino” con un revólver tras un robo en Banda del Río Salí.

¿Quiénes participaron? Efectivos de la Comisaría de Lastenia y vigías de Banda del Río Salí.

¿Cuándo fue el incidente? Ocurrió en la tarde del martes.

¿Dónde ocurrió? En la vía pública de Banda del Río Salí.

¿Por qué fue detenido? Por robar una billetera y tener en su poder un revólver.

[Fuente: Noticias Argentinas]

