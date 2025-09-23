Así fue el choque múltiple en la avenida General Paz: impactantes imágenes
Un video muestra el choque de ocho autos y un micro. Por el momento no hay heridos de gravedad y el tránsito se encuentra cortado.
23/09/2025 | 11:18Redacción Cadena 3
Una cámara de seguridad ubicada sobre la avenida General Paz registró el momento del brutal choque múltiple entre ocho autos y un micro sin pasajeros.
El siniestro sucedió en la mañana de este martes en avenida General Paz, sentido al Río de la Plata, a la altura de la avenida Del Libertador.
En el video se observa que el colectivo no frenó, por circunstancias que se analizan, lo que generó la cadena de choques.
Fuentes policiales le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que, en las primeras evaluaciones, no hay lesionados de gravedad.
En el lugar trabaja personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad, que cortó el tránsito para facilitar el trabajo de médicos y paramédicos del SAME.
"General Paz":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 23, 2025
Porque informan que un micro se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple pic.twitter.com/N6PDpKSyTb
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Un choque múltiple involucró ocho autos y un micro en la avenida General Paz.
¿Quiénes están involucrados? Ocho autos y un micro sin pasajeros generan el incidente.
¿Cuándo ocurrió? El siniestro sucedió en la mañana del martes 23 de septiembre de 2025.
¿Dónde sucedió? El accidente tuvo lugar en la avenida General Paz, a la altura de la avenida Del Libertador.
¿Cómo se desarrolló el evento? El colectivo no frenó y causó la cadena de choques, pero no hay heridos de gravedad.
[Fuente: Noticias Argentinas]