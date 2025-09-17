Alto Palermo contará con un nuevo shopping para jóvenes con la influencer Cumbio

FOTO: El shopping a cielo abierto detrás de Alto Palermo buscará clientes sub 34 con la influencer de Mirtha

IRSA se aprestó a inaugurar su shopping número 16, que es a cielo abierto y se encuentra detrás de Alto Palermo, donde alguna vez funcionó el Paseo del Sol, con campañas en TikTok e Instagram para captar clientela joven, encaradas junto a los propios locatarios de los 18 locales que integran el centro comercial, y estará a cargo de la influencer Cumbio.

Es el alias de Agustina Vivero, la flogger número uno del país, que adquirió fama mediática cuando participó en el programa "Bailando por un Sueño", de Marcelo Tinelli, por entonces monarca de la audiencia televisiva.

Se destacó asimismo, aunque detrás de cámaras, como asistente de producción en el programa Almorzando con Mirtha Legrand y le agregó la provisión de contenidos digitales.

Fue además asistente de producción de Gerardo Sofovich y en Tu cara me suena.

Como CEO y fundadora de una agencia de comunicación digital llamada Ruido, hicieron el marketing digital (manejo de redes, diseño web, acciones de prensa), además de Mirtha Legrand, a Mariano Iudica, Jorge Rial, Marcelo Tinelli, Pamela David, de Polémica en el Bar y a decenas de primeras marcas.

Fotologera

Se inició con un fotolog en 2006, donde subía fotos e intercambiaba firmas con algunas de sus amistades y llegó a recibir alrededor de 30 000 visitas por día.

Más de 100 mil usuarios la tuvieron entre sus favoritos.

Dos años después, escribió el libro "Yo, Cumbio", donde relata la historia de su vida.

Y su popularidad aumentó al comenzar a organizar las reuniones donde convocaba a los miembros de la tribu urbana, reuniéndose en el Shopping Abasto de Buenos Aires. Convocaba a cientos de adolescentes.

Además, se comenzaron a organizar en diferentes discotecas las denominadas "fiestas floggers", consiguiendo reunir en algunas de ellas hasta cinco mil personas.

Con estos antecedentes y 34 años cumplidos, fue convocada por IRSA para conectar la oferta de moda, gastronomía y lifestyle con el público joven al que apuntan con marcas no vinculadas al top global, como Bullbenny, Revolver, Bolivia, New Era, Top White, Calipsian, Gianni di Paolo, Boho y Chini, en indumentaria.

Y Cuervo, Orno Pizza, Nacha, Kotaro, Be Moddie y la heladería Gaviota, en gastronomía.

IRSA atrajo estas marcas alternativas diseñando un esquema de alquiler distinto al de un shopping tradicional.

Los contratos, mayormente a tres años, ofrecen condiciones más accesibles y hasta un 40% más económicas, con menos rigidez estética y mayor libertad para que cada firma exprese su identidad.

La política del shopping es atraer juventud consumidora pero que cuida el gasto.

La comunicación joven

La agencia de Cumbio hará activaciones con DJs, arte y experiencias gastronómicas, y además se encargará del evento inaugural en noviembre con influencers, streamers y celebridades.

Las puertas se abrirán en las primeras semanas de octubre con 15 locales ya en funcionamiento y una segunda etapa, donde se suma la terraza común, se completará hacia fines de octubre o principios de noviembre.

Las tiendas de indumentaria funcionarán de 11 a 20, mientras que la gastronomía se extenderá hasta la medianoche, con cafeterías que abrirán desde las 8 de la mañana.

IRSA suma a Palermo Off a su red de 15 centros comerciales en Argentina, aunque en este caso apuntó a rescatar un pasaje barrial olvidado y transformarlo en un punto de encuentro urbano.

Aprovecha en este caso la vitalidad del Alto Palermo, el cine vecino y la cercanía con universidades y un barrio de clase media alta.