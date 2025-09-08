FOTO: Alertan por fuertes vientos en Córdoba para este martes y miércoles

FOTO: Las ráfagas se registrarán entre la siesta del martes y el mediodía del miércoles.

El Observatorio Hidro-Meteorológico de la Provincia de Córdoba emitió un aviso sobre la llegada de fuertes vientos para este martes y miércoles.

Se espera que estos vientos, que soplarán desde el noreste y noroeste, comiencen a sentirse ente las 15 del martes 9 y las 12 del miércoles 10.

Durante este periodo, la temperatura máxima alcanzaría los 28 grados, lo que generaba un alto riesgo de incendios en la región. Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de una reducción de visibilidad debido al polvo en suspensión que podría ser arrastrado por los vientos.