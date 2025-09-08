Alertan por fuertes vientos en Córdoba para este martes y miércoles
Se esperan ráfagas desde el noreste y noroeste, con temperaturas que alcanzarán los 28 grados. Advierten por riesgo de incendios.
08/09/2025 | 18:08Redacción Cadena 3
FOTO: Las ráfagas se registrarán entre la siesta del martes y el mediodía del miércoles.
FOTO: Alertan por fuertes vientos en Córdoba para este martes y miércoles
El Observatorio Hidro-Meteorológico de la Provincia de Córdoba emitió un aviso sobre la llegada de fuertes vientos para este martes y miércoles.
Se espera que estos vientos, que soplarán desde el noreste y noroeste, comiencen a sentirse ente las 15 del martes 9 y las 12 del miércoles 10.
Durante este periodo, la temperatura máxima alcanzaría los 28 grados, lo que generaba un alto riesgo de incendios en la región. Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de una reducción de visibilidad debido al polvo en suspensión que podría ser arrastrado por los vientos.
Lectura rápida
¿Qué se emitió el 9 de octubre? Un aviso sobre la llegada de fuertes vientos.
¿Quién emitió el aviso? El Observatorio Hidro-Meteorológico de la Provincia.
¿Cuándo se esperaban los vientos? Desde las 15 horas del 9 de octubre hasta las 12 horas del 10 de octubre.
¿Cuál sería la temperatura máxima durante este periodo? La temperatura máxima alcanzaría los 28 grados.
¿Qué riesgo se generaba en la región? Un alto riesgo de incendios debido a la temperatura y el viento.