Alerta por tormentas fuertes y posible granizo: las provincias afectadas

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Rige para zonas de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis, y Santa Fe.

Según el SMN, el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes: "Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja (Buenos Aires, La Pampa y Río Negro). En este caso, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas”.

Acá, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Alerta por tormentas y granizo.

/Fin Código Embebido/