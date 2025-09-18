Alerta por tormentas fuertes y posible granizo: las provincias afectadas
El mal tiempo se mantiene este jueves en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
18/09/2025 | 06:15Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta por tormentas y granizo (foto: archivo).
FOTO: Alerta por tormentas fuertes.
Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
Rige para zonas de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis, y Santa Fe.
Según el SMN, el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes: "Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
En algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja (Buenos Aires, La Pampa y Río Negro). En este caso, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas”.
Acá, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
/Inicio Código Embebido/
FOTO: Alerta por tormentas y granizo.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué condiciones climáticas se prevén? Se esperan tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
¿Quién emitió el alerta? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta.
¿Cuándo se activa el alerta? El alerta está vigente este jueves.
¿Dónde rige el alerta? Abarca zonas de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis, y Santa Fe.
¿Cómo será la intensidad de las tormentas? Se espera que sean de variada intensidad, algunas localmente fuertes.