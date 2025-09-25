En vivo

Sociedad

Alerta meteorológica hoy por viento fuerte en Córdoba y otras 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este jueves. En la nota, el detalle.

25/09/2025 | 07:14Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta meteorológica por vientos fuertes.

El mal clima se mantiene este jueves en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Según el organismo, “hasta el viernes 26 a la madrugada el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.”

El informe indica que "a partir del viernes 26 por la noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, este de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.”

Lectura rápida

¿Qué alertas renovó el SMN? El Servicio Meteorológico Nacional renovó alertas por viento fuerte en varias zonas del país.

¿Quiénes están afectados por el alerta? Las provincias afectadas son Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

¿Cuándo se espera el mal clima? El mal clima se mantendrá hasta la madrugada del viernes 26.

¿Qué velocidades alcanzarán los vientos? Los vientos alcanzarán velocidades entre 35 y 55 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

¿Qué pasará después del viernes 26? A partir del viernes 26 por la noche, se prevén vientos del sector sur en varias provincias con las mismas velocidades.

