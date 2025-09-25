Alerta meteorológica hoy por viento fuerte en Córdoba y otras 10 provincias

El mal clima se mantiene este jueves en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Según el organismo, “hasta el viernes 26 a la madrugada el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.”

El informe indica que "a partir del viernes 26 por la noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, este de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.”