Alerta en Pilar: cámaras registraron un puma suelto en un barrio privado

El partido bonaerense de Pilar amaneció este martes en estado de alerta tras la detección de un puma en las inmediaciones de Pilar del Este, un desarrollo urbanístico que reúne a varios barrios privados en la zona norte del Gran Buenos Aires. La presencia del felino quedó confirmada por videos de cámaras de seguridad, lo que desató la preocupación entre cientos de familias que residen en el lugar.

El animal fue registrado durante la madrugada en el perímetro externo de Los Jazmines, uno de los barrios internos de Pilar del Este. En las imágenes se distingue con claridad al ejemplar de gran porte merodeando cerca de los accesos. Ante la situación, la administración del barrio activó un protocolo de seguridad y emitió un comunicado oficial a los vecinos.

/Inicio Código Embebido/

Divisaron un Puma en las inmediaciones de un barrio cerrado.



Se trata del complejo Pilar del Este, cuyas autoridades advirtieron a los vecinos por la aparición del felino en sus inmediaciones. pic.twitter.com/tNeceSqkOX — Pilar a Diario (@pilaradiario) September 16, 2025

/Fin Código Embebido/

“Les informamos que durante la madrugada y mañana de hoy hemos visto en el perímetro externo, a través de nuestro sistema de CCTV, la presencia de un puma”, señala el mensaje enviado a los propietarios. En la advertencia también se pidió a los residentes que, en caso de verlo, se comuniquen con Defensa Civil al 103 y luego notifiquen a la guardia, además de recomendar no acercarse bajo ningún concepto y alejarse de inmediato de la zona.

Temor en la comunidad

El alerta impactó de lleno en la vida cotidiana de los vecinos, en su mayoría familias con niños pequeños, que manifestaron temor a que el animal pueda ingresar a los barrios. El hecho de que las cámaras lo hayan detectado tan cerca de los accesos refuerza la inquietud.

Aunque inusual, la aparición de un puma en Pilar no es del todo sorpresiva. La urbanización se encuentra rodeada de chacras, áreas semi-rurales y terrenos abiertos, lo que facilita el desplazamiento de fauna silvestre. Aun así, especialistas consultados por medios locales remarcaron que la presencia de un ejemplar de estas características tan cerca de zonas densamente pobladas no deja de ser llamativa.

Un animal desorientado y potencialmente peligroso

Expertos en fauna silvestre advirtieron que se trataría de un puma fuera de su hábitat natural y posiblemente desorientado, una condición que lo vuelve más imprevisible y riesgoso. Recordaron además que, aunque en general evita el contacto humano, ante el estrés o la falta de alimento puede volverse agresivo.

Las autoridades locales mantienen activo el protocolo de vigilancia y trabajan junto a Defensa Civil para garantizar la seguridad de los residentes y definir el destino del animal.