Sociedad

Alerta amarilla hoy por vientos de hasta 75 km/h: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este viernes. En la nota, el detalle. 

12/09/2025 | 06:30Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta por vientos.

El mal clima se mantiene en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo para zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, San Luis, La Rioja y La Pampa; y la costa de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Según el reporte del organismo, “el área bajo alerta será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".

Lectura rápida

¿Qué tipo de alerta renovó el SMN?
El Servicio Meteorológico Nacional renovó alertas por viento fuerte.

¿Quién emitió las alertas por mal clima?
Las alertas fueron emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se renovaron las alertas?
Las alertas fueron renovadas recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se encuentra el área bajo alerta?
El área bajo alerta incluye zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, San Luis, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

¿Cómo serán los vientos según el reporte?
Los vientos serán del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

