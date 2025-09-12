Alerta amarilla hoy por vientos de hasta 75 km/h: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este viernes. En la nota, el detalle.
12/09/2025 | 06:30Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta por vientos.
El mal clima se mantiene en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
Se trata de un alerta amarillo para zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, San Luis, La Rioja y La Pampa; y la costa de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Según el reporte del organismo, “el área bajo alerta será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".
