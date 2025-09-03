Aída Tarditti dará una charla magistral en la Universidad Blas Pascal en Córdoba

Aída Tarditti, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, dará una conferencia magistral en la Universidad Blas Pascal con motivo del acto de Apertura de año académico 2025 del Doctorado en Derecho.

La invitación es abierta a toda la comunidad jurídica y académica.

El evento se realizará el viernes 5 de septiembre a las 17 en el Auditorio de la Institución (Av. Donato Álvarez 380, barrio Argüello, Córdoba) y contará con la presencia de autoridades universitarias y académicas, profesionales del derecho y tendrá como eje central la Conferencia Magistral titulada: “¿Tiene la cuestión de género alguna posibilidad de inclusión en la dogmática penal?”, a cargo de Tarditti.

Tarditti es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), profesora por concurso de Derecho Penal I en la Facultad de Derecho de la UNC, y autora de numerosas publicaciones especializadas en derecho penal y procesal penal. Su trayectoria en el Poder Judicial de Córdoba incluye una destacada carrera en el Fuero Penal, siendo Vocal del Superior Tribunal de Justicia desde 1995, órgano que ha presidido en diversos períodos.

Por otro lado, el programa de doctorado en Derecho de la UBP ofrece la oportunidad para profundizar el estudio de diferentes áreas del derecho y lo jurídico. Esta oferta académica busca dar una respuesta a la necesidad de consolidar el conocimiento jurídico en un contexto de permanentes desafíos a la disciplina, provenientes del ámbito de los derechos humanos, el impacto de la IA, la protección del ambiente, la perspectiva de género, entre otras.

La jornada incluirá:

Palabras institucionales a cargo de la rectora Mgter. Teresa Olivi.

Presentación del Doctorado en Derecho, a cargo de la Dra. Anna Richter, directora del programa

Conferencia Magistral de la Dra. Aída Tarditti

La actividad es abierta y gratuita, con cupos limitados. Los interesados en asistir deben inscribirse previamente haciendo click aquí.