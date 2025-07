Acusan a una popular actriz de decapitar a su novio: la prueba que la compromete

La historia de Tamika Chesser, una actriz de 34 años popular en Australia, tomó un giro escalofriante cuando fue acusada de asesinar brutalmente a su pareja, Julian Story, de 38 años.

La policía australiana reveló que una imagen aparentemente cotidiana se convirtió en una pieza clave para resolver el crimen. En la fotografía, se observaba a una mujer vestida de negro, con zapatillas y jogging, caminando por la calle junto a un perro. En su mano llevaba una bolsa que, según las autoridades, contenía la cabeza de su novio.

El caso se desató tras un llamado de emergencia que alertó sobre un incendio en una vivienda en Port Lincoln. Al llegar los bomberos al lugar, encontraron restos humanos desmembrados y un cuerpo al que le faltaba la cabeza. El cuerpo presentaba signos de haber sido quemado en el incendio que motivó la intervención de los bomberos.

Las investigaciones policiales llevaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona. En estas imágenes se identificó a Chesser caminando con la bolsa. Tras un análisis exhaustivo, los agentes concluyeron que la bolsa contenía la cabeza de Story, lo que llevó a la detención de la actriz por asesinato.

Vision has emerged of what police claim to be Tamika Chesser shortly before the former reality TV star allegedly set fire to her partner's remains. #9News



