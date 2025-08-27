En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Acoso laboral en La Plata: una joven denunció a su jefe por abuso sexual

La joven señaló además que el acusado vive en la esquina de su casa.

27/08/2025 | 12:46Redacción Cadena 3

FOTO: Acoso laboral en La Plata: una joven denunció a su jefe por abuso sexual

Una empleada de 21 años denunció este martes haber sido abusada sexualmente por su jefe, un hombre de 53 años que administra dos locales en la megatoma de Los Hornos, junto a su pareja.

Según el portal 0221, el hecho ocurrió alrededor de las 8.30 de la mañana cuando la joven llegó a abrir el negocio ubicado en 144 y 79. Mientras acomodaba el lugar, su empleador comenzó a abusar de ella, tras varios forcejeos, logró apartarlo y escapó del local.

Una vez en la calle, la víctima aseguró que el hombre la persiguió en auto, le pidió que no contara lo ocurrido y le exigió regresar al trabajo. La joven señaló además que el acusado vive en la esquina de su casa, donde se encuentra el segundo comercio de la pareja.

La denunciante se presentó en sede policial, pidió medidas de protección y solicitó acceder a las cámaras de seguridad del local como prueba en la causa judicial. También manifestó que otras mujeres que trabajaron en el mismo comercio habrían sufrido abusos similares.

La investigación avanza bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del acusado y resolver las medidas cautelares solicitadas por la víctima.

Lectura rápida

¿Qué denunció la joven? Denunció haber sido abusada sexualmente por su jefe.

¿Quién es el acusador? Es un hombre de 53 años que administra dos locales en La Plata.

¿Cuándo ocurrió el abuso? El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 de la mañana de este martes.

¿Dónde se presentó la denunciante? Se presentó en sede policial y pidió medidas de protección.

¿Cómo se está manejando la investigación? La investigación está a cargo de la Justicia, que revisa las responsabilidades del acusado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho