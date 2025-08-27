FOTO: Acoso laboral en La Plata: una joven denunció a su jefe por abuso sexual

Una empleada de 21 años denunció este martes haber sido abusada sexualmente por su jefe, un hombre de 53 años que administra dos locales en la megatoma de Los Hornos, junto a su pareja.

Según el portal 0221, el hecho ocurrió alrededor de las 8.30 de la mañana cuando la joven llegó a abrir el negocio ubicado en 144 y 79. Mientras acomodaba el lugar, su empleador comenzó a abusar de ella, tras varios forcejeos, logró apartarlo y escapó del local.

Una vez en la calle, la víctima aseguró que el hombre la persiguió en auto, le pidió que no contara lo ocurrido y le exigió regresar al trabajo. La joven señaló además que el acusado vive en la esquina de su casa, donde se encuentra el segundo comercio de la pareja.

La denunciante se presentó en sede policial, pidió medidas de protección y solicitó acceder a las cámaras de seguridad del local como prueba en la causa judicial. También manifestó que otras mujeres que trabajaron en el mismo comercio habrían sufrido abusos similares.

La investigación avanza bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del acusado y resolver las medidas cautelares solicitadas por la víctima.