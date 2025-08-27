Acoso laboral en La Plata: una joven denunció a su jefe por abuso sexual
La joven señaló además que el acusado vive en la esquina de su casa.
27/08/2025 | 12:46Redacción Cadena 3
FOTO: Acoso laboral en La Plata: una joven denunció a su jefe por abuso sexual
Una empleada de 21 años denunció este martes haber sido abusada sexualmente por su jefe, un hombre de 53 años que administra dos locales en la megatoma de Los Hornos, junto a su pareja.
Según el portal 0221, el hecho ocurrió alrededor de las 8.30 de la mañana cuando la joven llegó a abrir el negocio ubicado en 144 y 79. Mientras acomodaba el lugar, su empleador comenzó a abusar de ella, tras varios forcejeos, logró apartarlo y escapó del local.
Una vez en la calle, la víctima aseguró que el hombre la persiguió en auto, le pidió que no contara lo ocurrido y le exigió regresar al trabajo. La joven señaló además que el acusado vive en la esquina de su casa, donde se encuentra el segundo comercio de la pareja.
La denunciante se presentó en sede policial, pidió medidas de protección y solicitó acceder a las cámaras de seguridad del local como prueba en la causa judicial. También manifestó que otras mujeres que trabajaron en el mismo comercio habrían sufrido abusos similares.
La investigación avanza bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del acusado y resolver las medidas cautelares solicitadas por la víctima.
Lectura rápida
¿Qué denunció la joven? Denunció haber sido abusada sexualmente por su jefe.
¿Quién es el acusador? Es un hombre de 53 años que administra dos locales en La Plata.
¿Cuándo ocurrió el abuso? El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 de la mañana de este martes.
¿Dónde se presentó la denunciante? Se presentó en sede policial y pidió medidas de protección.
¿Cómo se está manejando la investigación? La investigación está a cargo de la Justicia, que revisa las responsabilidades del acusado.
[Fuente: Noticias Argentinas]