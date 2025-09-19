Abrió la puerta de su camioneta y tiró a policía: murió arrollada por colectivo

FOTO: Abrió la puerta de su camioneta y tiró a una mujer policía que murió atropellada.

Una mujer policía murió en Merlo tras un accidente de tránsito ocurrido en la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica.

La teniente primero María Cecilia L., de 39 años, viajaba en moto junto a su pareja cuando fue golpeada por la puerta de una camioneta estacionada que se abrió sin mirar, perdió el control y terminó arrollada por un colectivo de la línea 504.

El hecho ocurrió frente a un comercio de cerámicas, donde una Ford Ranger gris se detuvo y su conductor, Miguel E., de 70 años, abrió la puerta del vehículo sin revisar el espejo retrovisor.

En ese instante pasaba la motocicleta Honda Wave 110 en la que circulaba la oficial. La moto impactó contra la puerta y se desestabilizó. La mujer cayó al asfalto en el carril contrario, donde circulaba el colectivo de la línea 504 de la empresa 216, conducido por Ramón M., de 54 años.

Pese a llevar casco reglamentario, la víctima murió en el acto. Su pareja resultó herida y fue trasladada al hospital Eva Perón.

/Inicio Código Embebido/

?? Tragedia en Merlo: una oficial de policía de 39 años murió atropellada por un colectivo tras ser golpeada por la puerta de una camioneta que abrió un conductor imprudente mientras ella circulaba en moto.



?? Más información en https://t.co/ihC778sm2B https://t.co/lHxYX0Jv4X pic.twitter.com/vzH24dHX1W — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 19, 2025

/Fin Código Embebido/