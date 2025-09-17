A la espera de pericia, el presunto asesino serial pidió hablar con el fiscal

Matías Jurado, el hombre acusado de ser un presunto asesino serial en la provincia de Jujuy, pidió hablar con el fiscal Guillermo Beller y el encuentro informal se desarrolla este miércoles en la cárcel.

A la espera de que esta semana el detenido se realice una nueva pericia psiquiátrica, sobre la cual las autoridades señalan que su resultado será clave, en la jornada de hoy por la tarde Jurado recibirá la visita de Beller en el Establecimiento Penitenciario Nº1.

Así lo confirmó el propio fiscal a la agencia Noticias Argentinas, quien destacó que la reunión será informal, motivo por el cual, si el acusado dice algo, no será tomado en cuenta en la investigación.

Esta semana también se espera que Jurado sea sometido a una segunda pericia psiquiátrica. Esta vez estará a cargo de la profesional de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Salta y el análisis de dicha prueba será fundamental para establecer el perfil del acusado.

Por el momento solo se logró establecer la identidad de cuatro víctimas: Jorge Anachuri, Sergio Alejandro Sosa, Miguel Ángel Quispe y Juan José Ponce.

Sin embargo, las autoridades de la pesquisa señalan habría dos desaparecidos más que estarían ligados a la causa, motivo por el cual todavía resta saber el resultado de análisis genéticos que permitirían la identidad de nuevos perfiles.