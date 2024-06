A días de salir de la casa, "Furia" dio una tensa entrevista a Verónica Lozano

La ex participante del reality Gran Hermano 2023, Juliana "Furia" Scaglione, a días de haber sido eliminada, fue entrevistada por Verónica Lozano.

La exjugadora de la casa más famosa tuvo un jugoso mano a mano con la conductora de "Corta por Lozano", donde habló de todo: de sus gritos, enojos, su infancia y su relación con el participante Mauro Dalessio.

La conductora incursionó en su vida privada, preguntándole si siempre había sido así tal cual como se mostró en el juego.

“Sí, porque fui competidora, entonces siempre intenté llegar al podio, o prepararme para ganar un premio. Lo que es el deporte me preparó en el juego, son grandes valores”, señaló Juliana.

Además, aseguró que “quería transmitir una mujer más fuerte, porque creo que es lo que falta en la sociedad, porque a las mujeres las apagan mucho”.

Consultada por su pasado y hablar de los golpes que le dio la vida, la doble de riesgo aseguró que el entrenamiento la salvó. "Yo perdí a mis papás y si elegía otro camino, como les conté a los chicos, que hubiera sido salir de joda o salir a bailar para ocultar el dolor, no me hubiera servido", aseguró.

Y agregó: "Yo creo que me salvó de no caer en una depresión porque la muerte de los padres es algo muy fuerte”.

Juliana, a los 26 años, se quedó sin su madre por un cáncer de mama y, a los 31, sin su padre.

Luego se refirió a su relación con Mauro. Le restó importancia a sus dichos contra él, pero si destacó lo positivo: “Él me abrió las puertas a algo que estaba muy copado. Me dijo algo muy importante y tiene que ver con que es open mind, que no le importa si es hombre o mujer, le gusta la persona. Otra cosa que me copó es que no se compromete y es libre”.

“Creo que el juego lo perdí cuando abrí mi corazón. Yo de Mauro me enamoré”, aseguró Furia.

Furia se mostró muy divertida ante la mención de sus otros presuntos amoríos, como el de Lisandro Navarro, a quien apodó como “Papi Licha”.

“Entraron mujeres muy lindas, pero no llegué a concretar con ninguna, las vi como compañeras y amigas, pero no”, sumó y aclaró que siente atracción por ambos géneros.

“Con Mauro lo vieron todos, se fue haciendo más intenso, semana tras semana, hubo muchas situaciones” agregó y dijo que era un hombre “muy sentimental”.

Verónica volvió a hablar de los chistes que Furia realizó sobre Mauro, a lo cual volvió a restarle seriedad. “Era un chiste", insistió. “Pero lastimás, todavía no le pediste perdón, ¿se lo vas a pedir?“, volvió a hacer hincapié Lozano.

“Si yo soy Mauro, ¿me pedirías perdón?”, le consultó la conductora y Juliana cerró: “No le tengo que pedir perdón por nada”.

“Ea un reality show. O sea, ¿Qué esperaban? No entiendo (...) Muchos dijeron cosas que lastimaron, hay muchas personas que debieron ser sancionadas y no lo fueron”, apuntó sobre su participación y los cuestionamientos de Lozano.