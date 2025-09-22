FOTO: A 22 años del secuestro de Cristian Schaerer, el “Ruso” Lohrmann mantiene el pacto de silencio

Veintidós años se cumplieron del secuestro de Cristian Schaerer en la ciudad de Corrientes, un caso que tuvo tres juicios con varios culpables, pero el principal implicado, Rodolfo “Ruso” Lohrmann, aún mantiene el pacto de silencio y no revela el paradero del joven.

El 21 de septiembre de 2003, Cristian, hijo del ex ministro de Salud provincial Juan Carlos Schaerer (renunció y viajó en Paraguay debido a hechos de corrupción), arribó a su vivienda en el barrio Las Tejas de la capital y fue abordado por cuatro ladrones que lo obligaron a subir a un Fiat Duna para raptarlo.

Los involucrados abandonaron el primer vehículo y se pasaron a un Chevrolet Corsa con el que manejaron hasta la ruta 12, donde el damnificado permaneció dos días en cautiverio en una casilla de madera.

El 24 de septiembre, Schaerer fue llevado a Paso de los Libres y estuvo privado de su libertad durante diez días en una chacra emplazada en el cruce de la ruta 117 y la calle Ernesto Montiel, al tiempo que después lo trasladaron a un inmueble del “Paraje Ombucito” y finalmente lo retiraron del territorio nacional para retenerlo en la ciudad brasileña de Uruguayana.

La familia radicó la denuncia por averiguación de paradero y el 6 de noviembre de 2003, su madre, Pompeya Gómez, abonó 277.300 dólares por el rescate en Ciudad del Este, aunque los delincuentes nunca liberaron al muchacho.

Los captores mantuvieron comunicaciones con los padres y el hermano de la víctima desde el 22 de septiembre para acordar el monto de la entrega, cuya cifra inicial fue de 5 millones de dólares.

El primer juicio se realizó en 2007: Néstor Horacio Barczuck y el letrado Pedro Ángel Barbieri recibieron 25 años de cárcel, mientras que Judith Alvarenga fue sentenciada a ocho años de prisión.

Por otra parte, dos años después, en agosto de 2009, la Justicia condenó a Cristian Carro Córdoba y Raúl “Caniche” Salgán a la misma cantidad de años que los primeros dos involucrados, al tiempo que dictaron 12 años Claudio Cornelli Belem y 16 para Gonzalo Acosta; otras cinco personas resultaron absueltas.

La Cámara de Casación Penal dictaminó en 2013 una pena de 17 años de cárcel para dos hijos de “Caniche”: Oscar Antonio y Sergio Gustavo. El padre de ambos falleció en 2017 mientras purgaba el décimo año de su condena.

Once años se impusieron para María Esther Sudo y su hijo Jorge Gabriel Sudo, a la vez que el policía Miguel Ángel Ramírez recibió 18 años. Uno de los defensores apeló el veredicto e interpuso un recurso de queja frente a la Corte Suprema luego de la desestimación dictaminada por la Sala III de Casación.

La presentación fue rechazada y los culpables se encuentran en la cárcel.

Los principales implicados, identificados como Rodolfo “Russo” Lohrmann y José Horacio “Potrillo” Maidana, estuvieron prófugos hasta 2016 cuando se concretaron sus capturas en Portugal, motivo por el que en febrero de 2017 se determinó su extradición a la Argentina.

Dos fiscales viajaron a Europa a fin de indagarlos y los imputados afirmaron desconocer la situación de Cristian, quien tenía 21 años al momento de ser raptado.

Los funcionarios judiciales pidieron sus procesamientos por considerarlos coautores de del secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate exigido y por haber participado en el hecho más de tres personas y la Justicia dispuso la medida en julio de 2018.

En septiembre de 2024, Lohrmann se escapó de una prisión en Portugal, donde cumplía una condena por haber robado un camión de caudales en la ciudad de Aveiro.

La Policía de España lo recapturó en Alicante junto con Mark Roscaleer, otro de los cinco fugitivos de la evasión histórica.

Las autoridades indicaron: “El ciudadano argentino Rodolfo José Lohrmann tiene una extensa trayectoria criminal, conocido por su participación en delitos internacionales altamente organizados y especialmente violentos, incluyendo delitos de asociación para delinquir, lavado de activos, robo a bancos, tenencia de arma prohibida, falsificación de documentos y hurto calificado”.

Explicaron que “El Ruso” y Roscaleer “contaban con pedidos de captura internacionales emitidos por la autoridad judicial competente, y figuraban como notificación roja en Interpol.

A su vez, Lohrmann es señalado en Paraguay por el rapto y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, en 2004.

En tanto, Barczuck fue detenido en Misiones luego de que Interpol realice un pedido de captura internacional.

Distintos operativos se llevaron a cabo con el objetivo de encontrar los restos de Schaerer, pero todos arrojaron resultado negativo.

El Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de $5 millones para aquellas personas que puedan colaborar con datos certeros sobre Schaerer.

Sin embargo, el muchacho -que hoy tendría 43 años- continúa sin ser hallado vivo o muerto.