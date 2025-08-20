Tras quejas, sorpresiva liberación de turnos para la verificación policial

Tras días de quejas por la falta de turnos, hoy ya hay disponibilidad inmediata de turnos para la verificación policial de vehículos en las plantas de Córdoba.

En recientes recorridas por plantas de verificación, como la ubicada en calle Duarte Quirós en barrio Las Palmas, ayer se observó que inicialmente la próxima fecha disponible era el 24 de septiembre. Sin embargo, hoy había incluso para esta misma tarde.

Hasta el momento se desconoce la razón de este cambio positivo.

El proceso regular de verificación requiere un pago de $12.000 en planta y el trámite a domicilio, $67.000. Además, las verificaciones a domicilio sufren demoras de entre 10 y 15 días, dependiendo de la zona.

Los ciudadanos pueden acceder a estos turnos a través de la plataforma Ciudadano Digital.

Qué pasó

Desde hace varios meses se estaba advirtiendo una llamativa situación. Los turnos a través del Cidi aparecían, hasta hoy, como virtualmente bloqueados. Pero en la realidad, las plantas funcionaron durante todo este tiempo casi en punto muerto: sólo asistía el 20% de los que habían reservado.

Pese a que el Gobierno provincial advertía esto, nunca hubo hasta ahora una denuncia penal para investigar si efectivamente una presunta asociación ilícita estaba operando detrás de estos bloqueos masivos de turnos que después no se utilizaban.

Es que al no haber turnos disponibles, floreció un negocio multimillonario a la vista de todos: en distintos puntos de la ciudad, gestores montaron en lugares improvisados una suerte de plantas verificadoras paralelas, a la que acuden, durante las tardes, los mismos policías verificadores, que son contratados como adicionales. Estos gestores cobran no menos de $130.000 el mismo trámite que, por Cidi, se abona a poco más de $10.000. En los barrios Patricios, Argüello, Marqués de Sobremonte, en una playa del Centro y en un predio de la avenida O'Higgins es posible encontrar esta clase de "servicios", en los que se verifican decenas de vehículos cada tarde. Todo se hace de manera pública, ya que ofrecen este tipo de verificación a partir de anuncios en las redes sociales.

Se cree que ahora que se liberaron los turnos oficiales en las plantas de verificación, este negocio paralelo podría menguar.

De todos modos, quedan muchos interrogantes abiertos: ¿era sólo casualidad que se bloquearan todos los turnos oficiales? ¿Por qué en algunos de estos puestos paralelos los policías se quitaban sus insignias de identificación? ¿Cómo los mismos gestores lograban siempre contratar de manera legal a estos policías verificadores para que hicieran adicionales? ¿Es legal que se haya montado un negocio privado utilizando los recursos oficiales (los sellos de los policías verificadores y el acceso que estos tienen habilitados para chequear los dominios en las bases de datos provinciales y nacionales)?

Informe de Fernando Barrionuevo.