Tras la derrota, Milei y Caputo se reunieron con el presidente del BID

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el día posterior de la derrota en la elección legislativa de la Provincia de Buenos Aires.

En la reunión participaron, además, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el jefe para el Cono Sur del BID Morgan Doyle y la asesora del presidente del BID, Amanda Glassman.

Dentro del encuentro se trataron los temas de “reformas económicas de Argentina, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad y la integración del país en la región y el mundo”, según informó Goldfajn.

“Excelente encuentro con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo, el secretario Pablo Quirno y el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país. ¡Gracias por recibirnos!”, comentó en sus redes sociales.

El Presidente Javier Milei y el Ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y a autoridades de la institución, en la Casa Rosada.



De la reunión también participaron el Jefe de Gabinete, Guillermo…

La estrategia a la que hace mención Goldfajn se refiere al préstamo aprobado en julio por un total de US$10.000 millones durante los próximos tres años, de los cuales US$7.000 millones serán destinados a “respaldar iniciativas del sector público”, mientras que los restantes US$3.000 millones irán a “fortalecer la inversión privada”.

Más temprano, la entidad financiera comunicó la aprobación de un “compromiso histórico” por US$2.500 millones en préstamos para los próximos tres años, con el objetivo de “fortalecer la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe con acciones que promuevan la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y freno al financiamiento ilícito”.

En el marco de de la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, organizada por el BID junto con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, se informó que el destino de ese monto permitirá “una respuesta más rápida y eficaz a las crisis de seguridad, y una inversión a gran escala en las reformas que nuestra región necesita para un desarrollo sostenible”, según señaló Goldfajn.

“En Argentina, el BID está colaborando con las autoridades nacionales en dos frentes prioritarios: fortalecer las instituciones federales de seguridad y modernizar el sistema de justicia penal a través de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal”, ?detalló el organismo.

Informe de Ariel Rodríguez.