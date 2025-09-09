FOTO: Suspenden clases en Bariloche debido a nevadas: alerta naranja en la región

El Consejo Escolar Zona Andina, en articulación con Protección Civil, decidieron suspender las actividades escolares en el turno mañana debido a la alerta naranja por nevadas para preservar la seguridad de toda la comunidad educativa, evaluando la situación para el turno tarde.

Según el comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, esta situación abarca a las localidades de S. C. de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Villa Mascardi.

El Servicio Meteorológico Nacional incrementó la alerta en su último parte y mencionaron que se esperan nevadas fuertes y valores de nieve acumulada entre 50 y 70 cm.

En las zonas más altas, la situación podrá haber una reducción de visibilidad por viento blanco y, en zonas más bajas, posible precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Recomendaciones:

Cubrí los caños de agua que se encuentren a la intemperie.

Verifica el estado de los techos.

Si conducís, verificá el estado del vehículo (cubiertas, luces, etc).

Porta cadenas para nieve.

Respetá las señales o directivas del personal de tránsito.

No utilices calles con pendientes muy pronunciadas.