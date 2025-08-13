Productores tiran bananas ante la crisis del sector frutihortícola en Jujuy

El presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta y Jujuy, José Luis Checa, manifestó a Cadena 3 que este año la situación del sector es alarmante.

"Las bananas ni hablemos. Este año viene malísimo. De punta a punta vamos con malas perspectivas", dijo.

Checa explicó que la producción local se ha visto afectada, al punto de que muchos productores se ven obligados a deshacerse de su cosecha. "Mucha producción local tuvo que tirar este año. Vos vas a los mercados, a los grandes centros urbanos y es toda banana importada", dijo.

El dirigente también lamentó la falta de atención por parte del Gobierno hacia el sector.

"Nunca hemos tenido un gobierno que se preocupe por el sector frutihortícola. Eso hace que vayan desapareciendo los productores, fincas y galpones"