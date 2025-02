Pesar de los vecinos que perdieron sus casas por los incendios en El Bolsón

La situación en El Bolsón es crítica por los devastadores incendios que arrasaron la región, por lo que se procedió a la evacuación de zonas pobladas ante la imposibilidad de apagar las llamas.

Nir Ekdesman, fotógrafo y vecino del lugar, habló con Cadena 3 del dolor de quienes perdieron sus hogares. "No es solo material, hay recuerdos, fotos de familiares, cosas que no son recuperables", reflexionó sobre la situación de las familias afectadas. Sin embargo, dijo que aún era prematuro pensar en la reconstrucción. "Entiendo que los incendios son intencionales. La pregunta es quién sale beneficiado", agregó.

Expresó su confusión ante las teorías sobre posibles intereses detrás de los incendios. "No creo que estas tierras quemadas tengan valor para desarrollos inmobiliarios. Estas tierras son hermosísimas y, como valor inmobiliario, sirven mil veces más de manera hermosa que todas quemadas", argumentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, cuestionó la lógica detrás de un posible acto de venganza: "No puedo entender una razón real para que alguien quiera prender fuego esto". La situación se complicó aún más con las denuncias de amenazas a brigadistas.

Ekdesman también señaló que no encontró razones que respaldaran las acusaciones hacia grupos específicos como la RAM o hacia Facundo Jones Huala. "No creo tampoco en la teoría de que tengan capacidad económica y logística para organizar esto. Han encontrado gente prendiendo fuego que claramente no es de acá", indicó.

"Necesitamos que la justicia actúe. Actuar sería ser severos y rigurosos con quienes se encienden fuegos", apuntó Ekdesman, quien insistió en la necesidad de encontrar a los culpables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otro vecino de El Bolsón, Luis "Culiche" Corbalán, habló con Cadena 3 y dijo que la lluvia aplacó un poco los incendios y que ayudó a apagar todos los puntos calientes. Corbalán se sumó al trabajo de los bomberos con un camión preparado para abastecer agua.

Sobre las denuncias que indican que hay intencionalidad en los incendios, Corbalán señaló que "no es una sola persona que está haciendo todo esto", sugiriendo una organización detrás de los incendios.

/Inicio Código Embebido/

Siempre Juntos Vecinos ayudan a los bomberos en el combate de los incendios en El Bolsón Video

/Fin Código Embebido/

En este contexto, el gobernador Alberto Alberto Weretilneck, supervisó las operaciones en la región. Se esperaba la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, algo que finalmente no ocurrió.

A través de un tuit, Bullrich anunció un proyecto de ley para reformar el Código Penal, con la intención de endurecer las penas para quienes inicien incendios intencionales. "El que prende fuego se va a pudrir en la cárcel", afirmó, prometiendo que se eliminará la excarcelación para estos delitos y mencionando la existencia de "grupos terroristas" que utilizan el fuego como amenaza.

/Inicio Código Embebido/

MANO DURA CONTRA LOS INCENDIARIOS: NINGÚN INCENDIO INTENCIONAL SERÁ EXCARCELABLE



Enviaremos un proyecto de ley para reformar el Código Penal y tratar de forma urgente en Extraordinarias. El que prende fuego se va a pudrir en la cárcel. Se terminó el jueguito de los incendios… pic.twitter.com/shbup8R6xB — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2025

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Marcela Psonkevich.