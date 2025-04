Personal de Salud celebra eliminación de Ganancias, pero exige "salarios dignos"

El Gobierno de Río Negro anunció la eliminación del descuento por Ganancias al personal de la Salud, una medida celebrada por los trabajadores nucleados en el sector. Sin embargo, los representantes del gremio ASSPUR consideran que esta acción es acertada pero insuficiente.

Cesira Mullaly, secretaria general de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), manifestó en Cadena 3: "Necesitamos un salario digno, no complementar siempre con la guardia. La guardia se necesita para que el servicio funcione, pues son servicios que funcionan las 24 horas los 365 días del año".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mullaly destacó que las guardias se han convertido en una necesidad para los trabajadores: "Lo que está sucediendo es que las guardias se transformaron en la necesidad del trabajador para poder llegar a fin de mes, porque con un sueldo de un $1.100.000 no llega nadie a fin de mes".

La representante del gremio advirtió sobre el círculo vicioso que se genera: "El problema es cuando no podemos hacer guardias, o porque el servicio no lo requiere, o porque yo no puedo por alguna imposibilidad, porque me enfermé, porque tengo una restricción de tareas, porque soy una mujer y me embarazo".

Los trabajadores de la salud en Río Negro continúan demandando una solución integral que aborde el problema de los salarios, que actualmente se encuentran por debajo de la canasta familiar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Marcela Psonkevich.