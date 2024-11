Pepe Mujica: "La vieja Kirchner está al frente del peronismo jodiendo"

Después de que Cristina Fernández de Kirchner lo saluda efusivamente y le atribuyera el triunfo de Yamandú Orsi en la presidencia uruguaya, José “Pepe” Mújica le devolvió lo que no fue precisamente una gentileza.

“La vieja Kirchner está al frente del peronismo jodiendo, en lugar de dejar a las nuevas generaciones; ¡cómo le cuesta largar el pastel!”, afirmó el veterano dirigente en una entrevista con la agencia AFP.

En el diálogo, describió a Cristina como una dirigente que no está dispuesta a ceder espacios de poder.

También fue duro contra Nicolás Maduro y el retroceso democrático en Latinoamérica.

Daniel Ortega y Evo Morales fueron otros dos dirigentes que recibieron críticas de Mujica.

Falta de renovación generacional en la política, el autoritarismo y el retroceso democrático en la región., son tres de los ejes que abordó.

Ahí se inscribe la frase textual sobre Cristina.

“Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel!”.

Años atras, en una conferencia, Mujica no se dio cuenta que el micrófono estaba prendido y comentó: “Esta vieja es peor que el tuerto”.

Sobre Lula Da Silva, Mujica lamentó que no haya un relevo a la vista para el presidente del Brasil. “Lula está cerca de los 80 años y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil”, concluyó.

También fue crítico hacia el autoritarismo en América Latina: “Es un paso atrás. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados”, afirmó.

Pero admitió que son las mismas naciones las que cometen errores que se vuelven preocupantes.

“Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse”, afirmó.

Y continuó: “A los cubanos los pongo aparte. No porque tengan razón. Es que definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros tenemos relaciones con China y con Vietnam, y no nos hacemos ningún problema. Entonces banquemos esa situación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no da resultado”, afirmó Mujica.

“Lo que más me revienta es cuando juegan a la democracia y después le hacen fraude. Eso es insoportable”, afirmó.