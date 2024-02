Passerini: "Es inminente el aumento del boleto de transporte urbano en Córdoba"

Tras finalizar la reunión de intendentes de ciudades de todo el país por la decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios a las empresas de transporte, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini habló con Cadena 3 y adelantó que este viernes definirán la nueva tarifa del boleto del colectivo urbano.

En este marco anticipó que pedirán una audiencia con Guillermo Francos y señaló que insistirán en pedir un impuesto que se coparticipe, además de ratificar que ante la situación actual "el transporte necesita ser subsidiado".

"Mañana (por este viernes) vamos a definir la adecuación tarifaria, no queremos llegar a tarifas de $1.100 o $1.200. Cada intendente tiene una realidad diferente de acuerdo a la cantidad de colectivos y empresas", señaló.

Claramente el transporte necesita ser subsidiado, porque hay mucha gente que lo necesita y no lo puede pagar

Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba

No obstante, dijo que es necesario "compensar la brecha de los subsidios" y que ante esta situación "es inminente el anuncio del aumento del boleto".

"El Gobierno nacional nos está empujando a llevar un incremento tarifario. El boleto de colectivos sin subsidios debería costar entre $1.100 y $2.200, que es un aumento que no queremos aplicar porque la gente no lo va a resistir", dijo Passerini. Sin embargo, el intendente evitó dar precisiones de cuál será el precio final.

El intendente de Córdoba recordó que la Municipalidad aportó cerca de $4.000 millones para mantener con pocas variaciones el costo del boleto urbano, que hasta este jueves cuesta $340. "Hay un agravante en Córdoba y es que Ersa se va, seguramente tendremos que destinar fondos para cubrir su salida".

Afirmó que "la única forma de empezar a generar un recurso sin poner un impuesto nuevo es coparticipar el Impuesto a los Combustibles para reemplazar el Fondo Compensador, que fue retirado de forma ilegal".

Passerini tampoco descartó junto a otros intendentes acudir a la vía judicial para resolver el problema. "Nos parece que estas situaciones deben discutirse de otra manera y, si no tenemos éxito, no descartamos la vía judicial. Es una situación muy grave, en medio de una crisis histórica que sabemos que no empezó ahora".

"Necesitamos tener los recursos para aprovisionar un sistema que tiene un escenario complejo, cuando una de las empresas está con dificultades para prestarlo", añadió el intendente capitalino en referencia a Ersa, que se retira de la ciudad a finales de febrero.

El mandatario dijo a Cadena 3 que, además de pedir una audiencia con el ministro Francos, acudirá a los diputados y senadores de Córdoba para exigir el cumplimiento del Presupuesto 2024.

Por último, Passerini dijo que analizan otra ecuación tarifaria para el mes de marzo, atada a la evolución de la inflación. "A partir de marzo, seguramente haremos una ecuación tarifaria mensual de acuerdo a la evolución de la inflación. Es un parámetro que tuvimos en cuenta durante la reunión con los demás intendentes".

Informe de Ariel Rodríguez.