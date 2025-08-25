Luciano Pereyra: "Yo no tengo mejor manera de agradecer que no sea cantando"

Luciano Pereyra estuvo este lunes en los estudios centrales de Cadena 3, durante "Siempre Juntos" y expresó su alegría por el lanzamiento de su nuevo tour "Te sigo amando". En ese marco, el cantante expresó estar "más que contento y ansioso por arrancar, porque también es muy linda toda esta parte previa".

El artista, que se presentará en Córdoba el 24, 25 y 26 de octubre en el Quality Arena, destacó la importancia del descanso entre shows. "Son tres días de trabajo, entonces hay mucho descanso", explicó, a la vez que comentó sobre la energía que se genera con el público. "Hay como una magia tan especial que también te viene del público".

Pereyra también reflexionó sobre su conexión emocional con el público durante sus conciertos. "Durante dos horas todo se renueva, se transforma, y hay una curación de música hermosa", mencionó. Además, resaltó el rol de su equipo: "A mí me gusta mucho trabajar en equipo, me parece que es fundamental".

En cuanto a la evolución de la música y el ritmo acelerado en la industria, Pereyra admitió que le cuesta adaptarse. "Todo ha cambiado mucho, los tiempos de la música han cambiado. Vivimos en un mundo donde todo es demasiado descargable".

Finalmente, el artista agradeció a sus fanáticos por su constante apoyo. "Yo no tengo mejor manera de agradecer que no sea cantando", concluyó Luciano, quien se mostró entusiasmado por lo que vendrá en su nueva gira.

Entrevista de Agustina Vivanco y Guillermo Hemmerling.