Imputaron a un hombre por abuso sexual de su hija de 4 años en San Luis

FOTO: Salta: un joven de 19 años podría ir a juicio por realizar tocamientos a una niña de 9

La Fiscalía de Género imputó a un hombre por abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia en perjuicio de su hija de 4 años. La denuncia se presentó por la madre en enero, y los hechos habrían ocurrido en el domicilio paterno.

Durante la audiencia, la defensa solicitó archivar la causa. Sin embargo, la jueza de garantías número 2, Agustina D'Opasso, rechazó el planteo y dispuso que el imputado cumpla con medidas cautelares.

Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y presentaciones periódicas durante un plazo de tres meses.