Argentina

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

Para Todos

Titi Ciabattoni

Escenario Principal

Siempre Juntos

Imputaron a un hombre por abuso sexual de su hija de 4 años en San Luis

La Fiscalía de Género actúa tras la denuncia de la madre. El imputado deberá cumplir medidas cautelares y no puede salir del país.

20/08/2025 | 07:02

FOTO: Salta: un joven de 19 años podría ir a juicio por realizar tocamientos a una niña de 9

    Imputaron a un hombre por abuso sexual de su hija de 4 años en San Luis

La Fiscalía de Género imputó a un hombre por abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia en perjuicio de su hija de 4 años. La denuncia se presentó por la madre en enero, y los hechos habrían ocurrido en el domicilio paterno.

Durante la audiencia, la defensa solicitó archivar la causa. Sin embargo, la jueza de garantías número 2, Agustina D'Opasso, rechazó el planteo y dispuso que el imputado cumpla con medidas cautelares.

Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y presentaciones periódicas durante un plazo de tres meses.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre fue imputado por abuso sexual simple agravado en perjuicio de su hija de 4 años.

¿Quién presentó la denuncia? La denuncia fue presentada por la madre de la niña en enero.

¿Cuándo se realizó la audiencia? La audiencia se llevó a cabo después de la presentación de la denuncia.

¿Dónde ocurrieron los hechos? Los hechos habrían ocurrido en el domicilio paterno.

¿Cuáles son las medidas cautelares? Incluyen la prohibición de salir del país y presentaciones periódicas durante tres meses.

