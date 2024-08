Imanol Arias llegó a Córdoba con Mercedes Morán y su éxito "Mejor no decirlo"

El reconocido actor y comediante Imanol Arias visitó los estudios de Cadena 3, donde compartió sus reflexiones sobre la vida, el amor y su nueva obra que ya se presentó el miércoles en Córdoba y que continuará este jueves y viernes en el Teatro del Libertador junto a Mercedes Morán.

Durante la entrevista, destacó la importancia de comenzar el día con una mentalidad positiva y relajada. "Busco meditar, para mí es importante empezar el día desde cero", afirmó Arias, quien contó que se levanta temprano cada mañana.

La obra que trae a Córdoba, según explicó, es una comedia que explora las relaciones en matrimonios de segundos matrimonios y cómo estos redescubren el amor en una etapa más madura de sus vidas.

"Deciden hablar de las cosas claramente para no discutir, para hacer del amor algo que llene a esa edad", detalló el actor. La trama incluye temas contemporáneos y relevantes, como la crianza de hijos subrogados y las diferencias generacionales en la comunicación.

Imanol también reflexionó sobre la importancia de las palabras en la comunicación. "La palabra es el hecho creador más importante", subrayó, y añadió que "hemos perdido una cierta habilidad para manejar las palabras con la nueva comunicación". En este sentido, destacó que el humor surge de la capacidad de definir y expresar las cosas de manera clara y efectiva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al abordar la dinámica de las relaciones, Arias mencionó que "en las relaciones tenemos un problema juvenil que nos acompaña durante mucho tiempo". Enfatizó que es esencial escuchar y aceptar lo que la otra persona tiene que decir, ya que esto puede prevenir conflictos. "Cuanto más escuchas, más se va a entender lo que digas", sostuvo.

El destacadísimo actor también expresó en diálogo con Cadena 3 que el amor es una energía fundamental en nuestras vidas, comparándolo con la explosión del Big Bang. "El amor es una energía que es muy parecida a la de la explosión del Big Bang", afirmó, resaltando la necesidad de mantener una comunicación amorosa y armónica en las relaciones.

La obra promete ser un reflejo de estas dinámicas, invitando al público a reír y reflexionar sobre sus propias experiencias.

Arias compartió sus experiencias y reflexiones sobre su carrera y la conexión que ha establecido con el público argentino a través de su icónica película "Camila".

"Es una historia de amor que se dio por una película, por una historia, en un momento determinado de Argentina, donde la gente necesitaba mucho ir reconociendo partes de la historia”, explicó, recordando el impacto que tuvo la película en su vida y en la de los espectadores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Siempre he creído que Camila me regaló un país al que yo he vuelto a seguir trabajando, en el que me siento muy bien, muy a gusto", añadió.

El actor también se refirió sobre su evolución en el teatro, donde ha encontrado un nuevo camino tras años de trabajo en cine y televisión. "El teatro tiene unas edades, unos personajes para esta edad que son maravillosos", afirmó, destacando su disfrute al asumir roles que reflejan su propia experiencia de vida.

Sobre su relación con el público, Arias mencionó el cariño que ha recibido a lo largo de los años. "Es un placer escuchar a la gente y saber que les ha dejado algo mi trabajo". Aseguró que la conexión emocional es fundamental en su actuación, especialmente en la comedia, donde es crucial que el personaje no sea consciente de su propia comicidad.

La obra que presenta en Córdoba fue muy bien recibida, con numerosas muestras de cariño desde el público. "Hay una pieza, hay un proyecto, hay una forma de hacer comedia, además, de una manera inteligente", comentó sobre el trabajo que realiza junto a Mercedes Morán, a quien describió como "un rubí" en la producción.

Las funciones se llevarán a cabo este jueves y viernes a las 18:30 y 21:00 horas en el Teatro del Libertador, donde Arias y Morán prometen una experiencia teatral inolvidable para los asistentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".