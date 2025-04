Hallaron muerta a la fiscal que se fue de vacaciones estando de carpeta médica

Anabel Orozco, la exfiscal mendocina de 73 años conocida por el escándalo de sus viajes durante licencias médicas, fue encontrada sin vida en su residencia ubicada en el exclusivo barrio privado Dalvian.

Aunque en un primer momento las autoridades activaron el protocolo por femicidio, la investigación descartó cualquier indicio de violencia. Según los resultados de la necropsia, la causa de su fallecimiento fue una descompensación.

Orozco, quien hasta 2017 ocupó el cargo de titular de la Segunda Fiscalía Correccional de Mendoza tras 25 años de servicio, saltó a la fama en 2016 por un episodio que marcó su carrera y su vida. Lo que comenzó como una licencia médica por lumbalgia derivó en un escándalo público cuando se descubrió que, lejos de guardar reposo, la funcionaria disfrutaba de vacaciones en Florianópolis, Brasil, junto a amigas, y participaba en un torneo de bridge en Potreros de los Funes, San Luis. Las imágenes de estas actividades, compartidas por ella misma en su cuenta de Facebook, desataron una ola de críticas y cuestionamientos sobre su conducta.

El escándalo que terminó con su carrera

En noviembre de 2016, Orozco presentó un certificado médico por su dolencia lumbar, pero sus publicaciones en redes sociales revelaron una realidad distinta al reposo prescrito. Suspendida de sus funciones a principios de 2017, el Tribunal de Enjuiciamiento decidió reducir su salario a la mitad mientras se evaluaba su caso. Finalmente, en octubre de ese año, con 17 votos a favor y 4 en contra, fue destituida de su cargo por “desorden de conducta” y fraude a la administración pública.

Durante el jury, Orozco defendió sus acciones argumentando que sufría “depresión y angustia” tras enviudar y enfrentar un cáncer de mama. “Mis amigos me dieron alegría. Las fotos no son indecorosas, no se me ve en condiciones inmorales”, afirmó ante los magistrados. Además, insistió en que no estaba en funciones durante su viaje, que duró cinco días hábiles, y que el reposo indicado no implicaba permanecer postrada. “Tenía un certificado médico desde una semana antes y para días después por mi tratamiento”, explicó.

Sin embargo, sus palabras no lograron revertir la decisión. “Se han escrito ríos de tinta contra mi conducta y falta de decoro. El propio gobernador pidió un castigo ejemplificador, diciendo que soy una ‘papelonera’ que contamina el Poder Judicial”, expresó Orozco en su declaración final, acompañada por su abogado Juan Day. Este último acusó a las autoridades provinciales de negarle la jubilación como parte de una “paliza pública” orquestada en su contra.

Una vida bajo el escrutinio público

Tras su destitución, Orozco no ocultó su frustración: “Me encuentro sola; mujer; enferma; sin contactos políticos ni favores que ofrecer a cambio de la justicia que merezco, en instituciones dominadas por hombres que sacan el pecho ante los medios pidiendo mi cabeza”. Sus declaraciones reflejaron el peso de un proceso que, según ella, estuvo influenciado por animosidades personales y presiones políticas.