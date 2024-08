Fiesta clandestina en Los Cedros: qué dijo la intendenta sobre la habilitación

La intendenta de la comuna de Los Cedros, Viviana Spadoni, se refirió a la desarticulación de una fiesta clandestina este fin de semana, afirmando que "es terrible" todo lo que se había preparado para el evento.

"Cuando llegué al lugar me sorprendió muchísimo, porque es mucho lo que se preparó y lo que hicieron los organizadores. O sea, había tres carpas armadas, era un evento de iguales características a los que se realizan en el Kempes. Fue impresionante”, destacó.

Spadoni explicó que a pesar de que le solicitaron la habilitación para el evento, ella se negó. "Ya habíamos decidido no habilitar a nadie, sea quien sea, no importa si los organizadores tenían todo en condiciones, me negué. Venían pidiendo la habilitación, dije que no e hicieron la fiesta igual", indicó.

El evento, que se realizó entre la Ruta 5 y la Ruta 36, se organizó en un campo privado al que los asistentes accedieron por un camino alternativo, lo que dificultó el control por parte de las autoridades locales y la Policía.

La jefa comunal subrayó que en reuniones con otros intendentes se había acordado no permitir este tipo de eventos debido a la gran cantidad de personas que atraen y la preocupación por el consumo de drogas. "Es mucha gente para un pueblo tan chiquito el movimiento", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, aseguró que no estaban al tanto de la instalación del evento y que había sido montado sin su conocimiento.

En el operativo de desbaratamiento, se detuvo a una persona a la que se le encontraron drogas. Sin embargo, la intendenta cuestionó la falta de información sobre los organizadores de la fiesta, mencionando que "hay que ver quiénes son realmente los responsables".

El detenido, además, es una persona que se le encontró drogas en el operativo, porque hubo distintas personas que la Policía encontró con distintas dosis de droga, por lo que la investigación pasa por si estaban comercializando o si era para consumo personal.

La fiesta clandestina se produjo mientras se realizaba, al mismo tiempo, otra fiesta electrónica legal autorizada en el Complejo Forja, lo que hizo que muchos asistentes se trasladaran a Los Cedros para hacer el "after".

No es la primera fiesta de este tipo que se desbarata en Córdoba en los últimos meses. Cada vez que hay un espectáculo oficial de fiestas electrónicas, a la par se arma un "after" que termina siendo ilegal y que mueve una estructura que llama la atención, como la instalación de carpas, equipos de sonido y baños químicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Federico.