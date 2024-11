Están cerrados los Túneles de Taninga: cuánto durarán las obras de reparación

Los vecinos de Las Palmas, en el departamento Pocho, enfrentan una situación crítica debido al corte total de la Ruta Provincial 28, que conecta con los Túneles de Taninga, un camino esencial para el turismo en la región. Desde el 19 de septiembre, el acceso se encuentra interrumpido tras un foco ígneo que generó preocupaciones sobre posibles derrumbes en la montaña adyacente.

Una comerciante de la zona, expresó la frustración de la comunidad: "Hace dos meses que estamos con un camino a los túneles cerrado, donde nadie nos sabe decir por qué. Después de los incendios, nunca más se abrió". Además, añadió que, a pesar de las promesas de las autoridades, "hablan de una obra que va a durar dos años".

De acuerdo a las autoridades encargada de las obras de reparación, el camino estará cerrado alrededor de seis meses, debido a las obras.

Según explicó a Cadena 3 Martín Gutiérrez, director de Vialidad Provincial, la obra, que tiene un costo de 9 millones de dólares, busca reacomodar y poner en condiciones un camino que data de 1930 y que ha sufrido daños significativos por incendios recientes. "El daño causado por el fuego a la estabilidad de los taludes en ese camino fue enorme", añadió Gutiérrez, quien resaltó que la seguridad de los turistas es la prioridad.

"Luego de un relevamiento técnico muy exhaustivo que tuvimos, llegamos a la conclusión de que no se encontraba en condiciones de seguridad el camino para permitir el tránsito de los turistas", agregó y remarcó que "hasta tanto no estén restituidas las condiciones de seguridad, el camino no se va a habilitar".

Sobre el tiempo que estará cerrado, indicó: "Nosotros estimamos que las tareas, dadas la enorme envergadura, van a demandar no menos de 6 meses".

El funcionario dijo que le han explicado esta situación a los vecinos y que recién ayer se habilitó la licitación para la obra. "No podemos poner en riesgo a las personas que van a disfrutar del paisaje", enfatizó.

"Nuestra intención es abrirla en el menor tiempo posible, pero no antes de que estén dadas las condiciones de seguridad", remarcó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Roberto Fontanari y Agustina Vivanco.